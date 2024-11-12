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В рейтинге самых мощных Android-смартфонов появился новый «король»

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  • 12.11.2024, 11:45
  • 2,212
В рейтинге самых мощных Android-смартфонов появился новый «король»
иллюстративное фото

Установлен новый мировой рекорд производительности среди Android-гаджетов.

Официальная премьера новой серии игровых смартфонов nubia Red Magic 10 состоится 13 ноября. Еще до презентации Pro-версия смартфона отметилась в популярном бенчмарке AnTuTu, установив новый мировой рекорд производительности среди Android-гаджетов, пишет УНИАН.

Тесты показали, что Red Magic 10 Pro, построенный на базе Snapdragon 8 Elite, набирает 3 11 6126 баллов – это рекорд за всю историю существования AnTuTu. Для сравнения, самый топовый смартфон Apple, iPhone 16 Pro Max, в похожем тесте набирает не больше 2 млн балла.

Судя по данным бенчмарка, тестировалась топовая версия смартфона с 24 ГБ оперативной памяти LPDD5X и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0. За охлаждение железа отвечает продвинутая система из жидкого металла площадью 12 000 мм2 – смартфон должен работать стабильно даже под нагрузкой.

Помимо топового процессора, смартфон получит новую OLED-панель от BOE с самыми узкими рамками, высоким разрешением, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Емкость аккумулятора составит 7050 мАч. Другие спецификации не раскрываются.

Red Magic – это линейка геймерских гаджетов от Nubia, суббренда популярной китайской компании ZTE. За сколько Red Magic 10 Pro собираются продавать, и доберется ли он до Европы, неизвестно. 

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