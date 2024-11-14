Наталья Радина: Трамп может вести переговоры об изменениях в Беларуси без Лукашенко 5 14.11.2024, 12:06

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Наталья Радина

Ситуацию в нашей стране изменить гораздо легче, чем в России.

Как избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию в Беларуси? С кем Вашингтон может вести переговоры об изменениях в нашей стране?

Об этом и не только в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина:

— Мой эстонский друг, известный специалист по стратегическим коммуникациям, вместо «доброго дня» теперь говорит «хорошего всем Трампа!» Никто не знает, какой будет политика нового президента США, мы сегодня можем лишь догадываться и строить предположения. Кто-то считает, что нас всех ждет катастрофа, кто-то находится в эйфории. Я испытываю сдержанный оптимизм. Считаю, что Трампу придется действовать решительно в отношении режима Путина. Он, конечно же, попытается и поговорить с российским диктатором, и организовать перемирие. Но даже те планы, которые публикуются в американской прессе, абсолютно невыполнимы, Путин не пойдет на создание демилитаризованной зоны, Украина не согласится на отказ от НАТО на протяжении 20 лет, потерю Крыма и 20% территорий.

Совершенно понятно, что российский диктатор не собирается останавливаться, это видно по сводкам с фронта. Россияне продвигаются на Донбассе, появилась информация об угрозе для Запорожья. Понятно, что Путина может остановить только сила. Президенту США придется эту силу применить, если он намерен сохранить американское влияние в нашем регионе и всей Евразии.

Отвечая на вопрос Евгения Киселева о том, не будет ли политика США изоляционистской, главный редактор сайта Charter97.org отметила, что выдвинутые на должности госсекретаря и советника по нацбезопасности Марк Рубио и Майкл Уолц являются сторонниками активной политики США на международной арене, а если Вашингтон хочет остановить Китай, ему придется вмешаться в войну в Украине:

— Непосредственно Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поддерживает диктатуру в Северной Корее, присоединившуюся к войне, Китай поддерживает Иран, который пытается уничтожить Израиль. КНР пытается захватить силовым способом Тайвань. Мы знаем, что у них есть планы совершить это до 2027 года. Поэтому США придется включиться в эту войну, ведь оттянуть Путина от Китая путем договоренностей не удастся. Россия уже превратилась в сырьевой придаток этой страны.

Меня радует реакция Европы, которая сегодня говорит, что если США самоустранятся от войны России против Украины, здесь европейцы могут сказать свое веское слово. Посмотрите, что сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Альянс не просто должен помочь Украине обороняться, но победить в этой войне. В Европе все хорошо понимают угрозы, исходящие от России, что если согласиться на оккупацию 20% Украины, завтра может быть захвачена Нарва, Даугавпилс, Сувалкский коридор. Поэтому нужно действовать решительно.

Опять же, были заявления со стороны премьера Британии Стармера, президента Франции Макрона, которые рассказали о намерении уговаривать уходящего президента США Байдена разрешить бить британскими и французскими ракетами по территории России. Также заявление премьера Польши Дональда Туска, который сказал, что помощь Украине не должна прекратиться, а угроза со стороны России — огромная.

Как избрание Трампа повлияет на Беларусь? Наталья Радина считает, что США нужна отдельная стратегия:

— Ситуация в Беларуси будет зависеть от отношения США к России. Белорусская диктатура — придаток российской, а Лукашенко существует только благодаря поддержке со стороны Кремля. Здесь бы хотелось внимания к Беларуси как к отдельному государству и стратегически важной стране. Потому что Путин использует белорусскую территорию как военный плацдарм, с которого можно угрожать и Украине, и странам НАТО — Польше, Литве, Латвии. С территории Беларуси могут быть запущены тактические ядерные ракеты, о чем неоднократно заявлял Лукашенко.

Важно выстраивать отдельную стратегию по Беларуси, ведь изменить ситуацию в нашей стране намного легче, чем ситуацию в России. Учитывая, что большинство белорусов против диктатора, что продемонстрировал 2020 год, это видно и сегодня, хоть репрессии не прекращаются. Очевидно, что Лукашенко не пользуется популярностью. Более того, мы видим настроения в номенклатуре, которая осознает, что время Лукашенко заканчивается.

Режим Лукашенко позволил политзаключенной Марии Колесниковой встретиться с отцом. Главный редактор сайта Charter97.org обращает внимание и на ситуацию с другими узниками совести:

— Должна сказать, что в режиме полной информационной блокады находится один человек — Николай Статкевич — лидер белорусской оппозиции, о котором нет никакой информации. О Марии Колесниковой, Викторе Бабарико, Максиме Знаке доходили новости. Люди выходили из колоний, где они сидели и говорили, что они живы. О Николае Статкевече, к сожалению, мы ничего не знаем более двух лет. Этот человек четыре с половиной года находится в одиночной камере — с мая 2020 года. Это чудовищная пытка. Мы просто не знаем, жив ли этот политзаключенный, ведь у него нет связи ни с адвокатом, ни с женой, ему запрещена переписка, нет звонков. Учитывая его тяжелое состояние здоровья, мы боимся, что его уже нет в живых. Поэтому миру сегодня нужно показать Николая Статкевича, как показали Марию Колесникову. Я была рада ее увидеть, рада, что она здорова, насколько мы можем судить. Ведь фото может быть отретушировано, сделано с помощью фильтров. Но она жива, и это главное.

Может ли этот спектакль, разыгранный режимом, быть сигналом для США? Способен ли Лукашенко что-то предложить Трампу? Наталья Радина уверена, что диктатор абсолютно зависим от РФ:

— Конечно же, это попытка договориться не только с США, но и с Германией, которая активно требует освободить Марию Колесникову. Напомню, до 2020 года она на протяжении 10 лет проживала в Германии. Конечно, мы будем приветствовать ее освобождение. Но нельзя забывать, что в тюрьмах находятся другие политзаключенные.

Лукашенко ничего не может предложить Трампу, он полностью зависим от Путина. Была попытка со стороны США до 2020 года оттянуть Лукашенко от России. Это была ошибка и со стороны Европы, и со стороны США. Они снимали санкции с диктатора, когда Минск с 2015 года стал международной площадкой для переговоров Украины и России, сам Лукашенко вышел из международной изоляции. Ни к чему это не привело. В Минск приезжал и госсекретарь США Майк Помпео, и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Однако наступил 2020 год, тогда все убедились, что Лукашенко абсолютно подконтрольный Путину диктатор, а 2022 год лишил иллюзий даже самых наивных, когда диктатор позволил российской армии зайти в Украину с территории Беларуси.

Сделку заключают равноправные партнеры и люди, обладающие полномочиями. Лукашенко сегодня не контролирует ситуацию и не управляет страной. Беларусь находится под контролем со стороны Кремля, это очевидно всем. Зависимость Лукашенко от режима в России — тотальная. В экономической, политической и военной сферах. Если Лукашенко попытается заключить сделку с Трампом в обход Путина — на этом его жизнь закончится.

Не думаю, что в голову к Трампу приходят такие мысли — Лукашенко для него слишком мелок, всего лишь старый дряхлеющий диктатор, время которого заканчивается.

Если США хотят изменений в Беларуси, нужно вести переговоры не с Лукашенко, а с демократической оппозицией и номенклатурой, которая понимает, что время диктатора заканчивается, что стране нужны реформы и уход от российского влияния, вступление в ЕС и НАТО. С такой номенклатурой и оппозицией нужно разговаривать. Это перспективно.

Как белорусы будут вести себя на предстоящих «выборах»? Наталья Радина считает, что 26 января мы увидим пустые избирательные участки:

— Кандидатами зарегистрировали каких-то клоунов, часть из них уже отсеялась. Совершенно понятно, что эти «выборы» будут безальтернативными. Лукашенко нарисует себе 80-90% поддержки, которой, безусловно, не будет со стороны белорусов. Никто эти «выборы» не признает.

Думаю, что белорусы будут игнорировать эти «выборы». Безусловно, будут попытки заставить людей голосовать досрочно — это обычная практика Лукашенко. Но непосредственно в день «выборов», думаю, большинство белорусов не пойдет на избирательные участки, ведь нет никакого смысла участвовать в этом цирке. Сегодня оппозиция в большинстве своем призывает белорусов не участвовать в этом бездарном шоу и не приходить на «выборы». Эти пустые участки могут стать демонстрацией протеста в Беларуси.

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