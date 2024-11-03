В Беларусь пришел «арктический холодок» с мокрым снегом 5 3.11.2024, 12:52

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Фото: charter97.org

Когда ждать потепления до +12°C?

Синоптики озвучили предварительный прогноз на предстоящую неделю, с 4 по 10 ноября. Судя по их данным, «арктический холодок», который принес в Беларусь в эти выходные первый мокрый снег и шквалистый ветер, задержится у нас не надолго и вскоре белорусов ждет потепление. На сайте «Телеграф» узнали, когда и где воздух вновь прогреется до комфортных +12°C.

Авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie показали для наглядности карту температуры воздуха на высоте 1,5 км, по которой видно, что «арктический холодок» к утру воскресенья, 3 ноября, «долетел почти до Турции».

Причем холоднее всего, судя по оперативным данным Белгидромета, минувшей ночью было в Брестской области — именно там, а точнее, в районе Дрогичина, зафиксирован самый низкий ночной максимум: -2,8°C.

Судя по краткосрочному прогнозу ведомства, в ближайшие два дня ночные заморозки будут только усиливаться: если в понедельник, 4 ноября, ночью ожидается температура в диапазоне от -1°С до +5°С, то уже во вторник, 5 ноября, уже от -5°С до +1°С. Дневная температура в эти дни будет держаться на одном уровне — от 0°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу Беларуси.

Синоптики Белгидромета предупредили, что из-за фронтальных разделов, смещающихся с Финляндии, в ближайшие два дня по стране всей стране возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами на дорогах будет образовываться гололедица., в понедельник еще сохранится местами сильный порывистый ветер.

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Какой будет погода на длинные ноябрьские выходные?

В свою очередь белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ традиционно озвучил свой предварительный прогноз на всю следующую неделю. По его словам, уже в начале второй половины недели белорусов ждет заметное потепление, поскольку в страну начнет поступать область высокого атмосферного давления. С ее приходом прекратятся дожди и мокрый снег, утихнет порывистый ветер, а температура не будет опускаться ниже нуля даже по ночам и будет держаться в диапазоне от +1 до +7°C.

Столь же комфортную погоду спрогнозировал Рябов и на длинные ноябрьские выходные:

в четверг, 7 ноября, днем воздух прогреется до +9.. +12°C,

в пятницу, 8 ноября — от +6 до +10°C,

в субботу, 9 ноября — от +6 до +11°C,

в воскресенье, 10 ноября, – до +11°C.

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