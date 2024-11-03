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ВСУ двойным ударов HIMARS разгромили ЗРК и десантников РФ

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  • 3.11.2024, 13:23
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ВСУ двойным ударов HIMARS разгромили ЗРК и десантников РФ

В Херсонской области и на Донбассе.

Силы обороны Украины с помощью реактивной системы HIMARS нанесли два болезненных удара по ВС РФ на Херсонщине и Донбассе.

В конце октября - начале ноября украинские силы накрыли важные цели ВС РФ на Южном и Восточном фронтах с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

У оккупантов тяжелые потери.

О «двойном ударе» HIMARS рассказал в Telegram известный российский ресурс «Досье Шпиона», который имеет связи в ВС РФ.

Первая атака с применением HIMARS была осуществлена в минувшую среду, 30 октября. ВСУ накрыли двумя ракетами место расположения 104-го десантно-штурмового полка ВДВ России из Псковской области. Находились оккупанты в Скадовске, что на оккупированной Херсонщине.

По итогу операции были уничтожены 11 российских военных, еще 14 получили ранения и потеряли боеспособность.

Второй удар произошел уже в пятницу, 1 ноября. ВСУ нанесли удар по расчету зенитно-ракетного комплекса «С-300/С-400» у населенного пункта Моспино, что в оккупированной части Донецкой области.

«Досье Шпиона» утверждает, что при атаке использовались 6 ракет ATACMS, из которых россияне перехватили только половину.

Остальные прилетели по цели. 2 российских оккупантов стали «грузом 200», еще 12 получили ранения.

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