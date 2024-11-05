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В России пропали 600 тысяч инженеров

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  • 5.11.2024, 9:46
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В России пропали 600 тысяч инженеров

Компании бьют тревогу.

Дефицит инженерных кадров в России достиг 600 тыс. специалистов, а с их нехваткой сталкивается каждая пятая компания в стране, заявила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. По ее словам, на этом фоне зарплаты инженеров в первой половине 2024 года выросли на 16–24%.

Хаба отметила, что в России не хватает инженеров практически всех специальностей, однако самые востребованные из них — инженеры-проектировщики, дефицит которых оценивается в 30 тыс., а также инженеры-технологи, нехватка которых на данный момент составляет более 20 тыс.

Согласно данным рекрутингового сервиса hh.ru, которые приводят «Ведомости», с января по октябрь 2024 года для инженеров различных специализаций в России было размещено более 636 тыс. вакансий, что на 13% превышает показатель того же период в 2023 году, когда было открыто 565 тыс. вакансий. Наибольший рост спроса отмечается на инженеров пусконаладочных работ (ПНР): число таких вакансий выросло почти в 2,5 раза, с 3800 за 10 месяцев 2023 года до 9000 вакансий за 10 месяцев 2024-го. При этом, как отмечают в hh.ru, нет ни одной инженерной специальности с падением числа вакансий.

Предприятия радиоэлектронной промышленности испытывают наибольший дефицит монтажников электронных компонентов, инженеров-технологов и инженеров-конструкторов, сообщила «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» Вера Смирнова.

«Для привлечения соискателей работодатели постоянно повышают зарплатные предложения по всем специальностям, в том числе и для инженеров в логистической и производственной отраслях», — говорит заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Медиана предлагаемой зарплаты в целом по всем инженерным специальностям выросла на 18%, с 87 669 руб. за январь — октябрь 2023 года до 103 662 за этот же период 2024 года, подсчитали в hh.ru. «Самые высокие зарплаты в этом году предлагают DevOps-инженерам (247 400 руб., +14%), главным инженерам проекта (143 600 руб., +23%) и инженерам ПНР (104 300 руб., +10%)», — уточнил представитель рекрутингового сервиса.

Российским компаниям не хватает инженеров на фоне общего дефицита кадров в стране. Согласно данным мониторинга Центробанка, обеспеченность кадрами предприятий в третьем квартале обновила минимум за всю историю наблюдений. Еще в 2023 году Институт экономики РАН оценивал дефицит работников в России в 4,8 млн человек. Профессор МГУ Наталья Зубаревич предупреждала, что ситуация с нехваткой кадров в стране — это долгосрочный тренд.

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