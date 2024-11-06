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Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдове

  • 6.11.2024, 19:40
  • 1,088
Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдове
Александр Стояногло

Пророссийскому кандидату понадобилось для этого три дня.

Кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло признал свое поражение действующему президенту Майе Санду на выборах. Он сделал это спустя три дня после объявления Майи Санду победительницей.

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили», — говорится в его обращении.

Он добавил, что «это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва».

По его мнению, выборы президента Молдовы показали, «насколько слаба и искусственна победа власти, которая не умеет проигрывать», поэтому ее поражение «лишь вопрос времени».

Напомним, на прошедших в Молдове президентских выборах победу одержала действующая лидер Майя Санду. Во втором туре она набрала 54,35% голосов. Ее соперника — выдвиженца пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло — поддержали 44,65%. При этом Санду выиграла за счет молдавской диаспоры за рубежом: на заграничных участках за нее проголосовали 82,67% избирателей. Внутри страны победил Стояногло с результатом 51,19%.

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