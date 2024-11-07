закрыть
7 ноября 2024, четверг, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный тренер минского «Динамо» поделился ожиданиями от игры с «Легией» в Варшаве

  • 7.11.2024, 15:51
Главный тренер минского «Динамо» поделился ожиданиями от игры с «Легией» в Варшаве
Вадим Скрипченко
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вадим Скрипченко в предвкушении хорошей футбольной атмосферы.

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в предвкушении хорошей футбольной атмосферы на игре 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

— Тяжело не будет. В квалификации у нас уже были матчи с хорошим антуражем. К примеру, матч с «Андерлехтом». Там была прекрасная атмосфера. Я всегда говорю команде, что мы играем для болельщиков, чтобы они приходили и получали удовольствие от игры. И приятно выступать в такой атмосфере. Ведь наша задача — это играть и радовать зрителей хорошим футболом, — как передает «БФ», сказал Скрипченко на пресс-конференции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип