Главный тренер минского «Динамо» поделился ожиданиями от игры с «Легией» в Варшаве 7.11.2024, 15:51

Вадим Скрипченко

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вадим Скрипченко в предвкушении хорошей футбольной атмосферы.

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в предвкушении хорошей футбольной атмосферы на игре 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

— Тяжело не будет. В квалификации у нас уже были матчи с хорошим антуражем. К примеру, матч с «Андерлехтом». Там была прекрасная атмосфера. Я всегда говорю команде, что мы играем для болельщиков, чтобы они приходили и получали удовольствие от игры. И приятно выступать в такой атмосфере. Ведь наша задача — это играть и радовать зрителей хорошим футболом, — как передает «БФ», сказал Скрипченко на пресс-конференции.

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