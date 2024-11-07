Главный тренер минского «Динамо» поделился ожиданиями от игры с «Легией» в Варшаве
- 7.11.2024, 15:51
Вадим Скрипченко в предвкушении хорошей футбольной атмосферы.
Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в предвкушении хорошей футбольной атмосферы на игре 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
— Тяжело не будет. В квалификации у нас уже были матчи с хорошим антуражем. К примеру, матч с «Андерлехтом». Там была прекрасная атмосфера. Я всегда говорю команде, что мы играем для болельщиков, чтобы они приходили и получали удовольствие от игры. И приятно выступать в такой атмосфере. Ведь наша задача — это играть и радовать зрителей хорошим футболом, — как передает «БФ», сказал Скрипченко на пресс-конференции.