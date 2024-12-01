Лучший и худший завтрак: как выбирать еду для утра 2 1.12.2024, 11:42

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Еда должна не только утолять голод.

Диетолог Бартек Шемрай заявил, что бутерброды, овсянка и кофе с пирожным - это худшие варианты, которые можно выбрать на завтрак.

Как он объяснил Onet Gotowanie, пища должна не только утолять голод, но и иметь питательные ценности, которые обеспечивают нормальное функционирование нашего организма.

По его словам, бутерброды, хоть и кажутся быстрым и простым решением, не могут считаться полноценной пищей. Так, хлеб - это углеводы и сахар, а добавленные сыр и ветчина имеют недостаточно белка. При этом овощи, которые редко и в малом количестве кладут в бутерброд, не слишком спасают ситуацию.

Овсяная каша - также не лучший выбор. Часто ее дополняют сухофруктами, орехами и различными соусами. Это превращает это блюдо в сахарно-жировую бомбу. Однако еще худшим вариантом является кофе с пирожным, что вообще не имеет питательной ценности и приводит к увеличению веса.

Шемрай назвал мифом необходимость сытного завтрака, поскольку утром не нужно обеспечивать себя большим количеством энергии.

Вместо указанных неудачных вариантов, диетолог советует выбрать завтрак, богатый белками, витаминами и полезными жирами. Он советует выбрать яйца, овощи, фрукты и здоровые жиры, такие как оливковое масло, авокадо и орехи. Эта комбинация не только даст вам ощущение сытости, но и обеспечит вас энергией.

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