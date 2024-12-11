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Роковое слово для Путина

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 11.12.2024, 10:31
  • 4,534
Роковое слово для Путина
Фото: Getty Images

Все, как в известной сказке.

После сирийской катастрофы, явленного краха «курса Путина», слово «распад» стало звучать все чаще и чаще. В отношении, разумеется, гнилья, понастроенного Путиным и соратниками за четверть века в нашей стране. «Боюсь, это начало того, что нас ожидает», - сказал один умный человек, наблюдая за крахом великого геополитика в Сирии, имея в виду Россию.

Но чем же занят случайный чудак, очутившийся по воле Ельцина и его «семьи» на вершине власти? Вы думаете, он озабочен сирийским уроком? Предлагает остановить репрессивную машину? Закончить со своей «спецоперацией»? Отменить одиозные законы и дать дорогу восстановлению организованной гражданской жизни в стране? Провести, наконец, более или менее свободные выборы в Госдуму?

Ничуть ни бывало. Судя по новостной ленте, на которую вываливаются идейки из плохо варящего, подгорелого верховного «котелка», все то же : «Орешник», «поддержка украинцев, которые хотят жить в России», помощь бойцам, гордые рассуждения о том, что смертная казнь в России не вводится (когда все кончится и будут раскрыты потери от путинского 24 февраля, страна ужаснется). И так далее, и так далее. Рвотный фонтан бьет, не переставая.

Нет ничего более ужасного в политике, чем случайные люди на вершине власти. Новейшая история нашей страны показывает это с очевидностью. Здесь же подчиненные «дуболомы», «твердая» на все согласная «опора». Все, как в известной сказке.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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