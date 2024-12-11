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Зеленский: Мы с Трампом на одной стороне

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  • 11.12.2024, 20:34
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Зеленский: Мы с Трампом на одной стороне

По словам президента Украины, они оба хотят завершить войну быстро и справедливо.

Команды президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного президента США Дональда Трампа начали сотрудничать больше. Однако полное сотрудничество будет только после инаугурации Трампа.

Об этом заявил сам Зеленский в интервью для СBN.

«У нас были предварительные звонки и встреча была. Наши команды сейчас работают, начали работать больше. Но безусловно, только после инаугурации мы сможем по всем деталям разбираться. Это будет юридически чисто. Это, разумеется, и позиция США», - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет поиск всех возможностей, чтобы закончить эту войну быстрее и справедливо.

«Здесь, мне кажется, мы с новым президентом США на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы украинцы очень хотим завершить. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, то взрывы войны будут в других уголках мира», - сказал президент.

По мнению Зеленского, речь не только о Европе, но и о Тихоокеанском регионе.

«Если зло не поставить на место, то это будет примером для других авторитарных государств», - подчеркнул он.

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