Сухопутные войска превращают в элиту ВСУ: Украина перехватит инициативу на фронте
- 13.12.2024, 15:53
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Командующий рассказал о масштабной трансформации.
Сухопутные войска ВСУ ожидает масштабная трансформация, которая повлияет на ситуацию на фронте в пользу Украины. Об изменениях рассказал профильный командующий войсками, генерал-майор Михаил Драпатый.
Реформы коснутся прежде всего процедуры рекрутинга и подготовки солдат. Генерал-майор обещает внедрить новейшие технологии и управление боем, цифровизацию армейских процессов, изменение системы управления, логистики и социальной поддержки военных.
«Сухопутные войска ВСУ должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой! Люди, технологии и прозрачное управление — наш фокус внимания», — подчеркнул Драпатый.
ВСУ ждут следующие нововведения:
Военная подготовка. Реформируются учебные программы и центры, в них будут современные тренажеры и других новейшие технологии. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к нуждам фронта.
Навыки и умения основы армии, пехотинца, должны быть максимально прикладными и практичными, без лишней лирики. Носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом.
«Акцент в этих изменениях будет на принципах военного лидерства и знании технологий. Без таких умений невозможно установить контроль над хаосом боя, а сейчас это одна из главных целей изменения ситуации на фронте», — объяснил командующий.
Рекрутинг и социальная поддержка. В Сухопутные войска внедрят прозрачную модель рекрутинга без коррупции. Военнослужащие также ощутят изменения в социальной поддержке.
Технологии. Украинский пехотинец должен обладать технологическим преимуществом над врагом на поле боя.
Оптимизация управленческих действий. Маневренность и эффективность административного аппарата, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.
Логистика и военная подготовка — первые сферы, которые ощутят изменения. Именно они играют огромную роль в боеспособности украинской армии.
«Сегодня Сухопутные войска нуждаются в переменах, новой энергии воинов и современном подходе к развитию их способностей. Изменения обязательно будут! Как бы сложно нам ни было, нет права этого не делать. Украинский народ, каждый воин, присоединившись к рядам ВСУ, начал строить армию будущего», — подытожил Драпатый.