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Брестский горисполком запретил Санта Клауса и хвойные рождественские венки

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  • 13.12.2024, 16:13
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Брестский горисполком запретил Санта Клауса и хвойные рождественские венки

Их признали «элементами чужой нам культуры».

Брестский горисполком направил в магазины, рестораны и кафе предписания по новогоднему украшению. В декоре приветствуются только «элементы славянского происхождения». Оговаривается, что они не должны противоречить «историческим, культурным и духовным традициям белорусского народа». Элементы и образы, «не свойственные нашим национальным традициям», рекомендуется исключить.

Сотрудница одного из магазинов анонимно рассказала BGmedia, что ей объяснили чиновники управления идеологии горисполкома: «Из разговора я поняла, что Дед Мороз и Снегурочка — да, а вот Санта Клаус — уже под запретом. Даже сани и олени, на которых он ездит, могут вызвать подозрение».

Женщина говорит, что фигурки сказочных персонажей в Беларуси не производят, поэтому их заказывают в Китае: «Китайцы делают так, что не всегда сразу отличишь, где Санта, а где наш Дед Мороз: есть там борода, нет бороды. Да, собственно, нет между ними никакой особой разницы». Новые правила украшения она называет притянутыми за уши.

Кстати, с «иностранными влияниями» борется и Минкульт. Ведомство составило плейлист для фоновой музыки на Рождество и Новый год. В нем есть песни современных отечественных и российских исполнителей, а также советские композиции. А популярные рождественские мелодии зарубежных исполнителей рекомендовано не включать.

Диджей Брестского ресторана говорит, что клиенты на корпоративах часто просят поставить Happy New Year в исполнении ABBA или Hark The Herald Angels Sing, I'M Dreaming of a White Christmas и другие мировые хиты: «Но мне уже начальство сказало этим не увлекаться. Мол, если уж очень просят, включи, но разово. А приоритет должен отдаваться композициям вроде «Белый снег» в исполнении Таисии Повалий или «Снег кружится» в исполнении «Самоцветов».

По его словам, главным требованием называют песни на русском языке. А вот по-украински — уже нельзя.

В школах и детских садах есть свои запреты. Наталья, мать школьницы, рассказала журналистам, что в классе ее дочери всегда в декабре делали хвойные рождественские венки. Но теперь их признали «элементами чужой нам культуры». Брестчанка сказала, что это «маразм какой-то».

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