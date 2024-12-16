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Россиянам второй раз за год повысят цены на водку

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  • 16.12.2024, 21:09
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Россиянам второй раз за год повысят цены на водку

Последний раз цены повышали в июне текущего года.

В России с 1 января 2025 года поднимутся минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Водка станет дороже на пятьдесят рублей (349 рублей против 299), или на 17%, за 0,5 литра, говорится в приказе Минфина РФ.

Минимальная цена коньяка поднимется на 95 рублей, достигнув 651 рубля за пол-литра. Бренди и похожие напитки на основе дистиллятов (винного, плодового, ромового и других) обойдутся минимум в 472 рубля за 0,5 литра против нынешних 403 рублей. Начальная стоимость других алкогольных напитков, крепость которых превышает 28%, кроме водки, в рознице составит от 277 до 504 рублей в зависимости от крепости (вместо 237–431 рубля). Приказ вступит в силу 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Минфин повышал минимальную цену на крепкий алкоголь в июне 2024 года. Для водки она составила 299 рублей, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей за тару объемом 0,5 литра. Таким образом, с начала 2024 года цена водки уже увеличивалась на 6,4%, коньяка — на 7,5%, а бренди — на 7,46%. Тогда ожидалось, что эти цены будут действовать до конца 2026 года.

До июньского повышения минимальная цена водки объемом 0,5 литра составляла 281 рубль. То есть с 2025 года эта цифра вырастет суммарно почти на 25%. Бренди и прочие напитки на основе дистиллятов подорожают на 25,8% (с 375 до 472), коньяк — на 25,9% (с 517 до 651).

Минимальные цены на водку в России были введены в 2009 году для борьбы с контрафактным алкоголем. С 2011 года установили минимальные цены на коньяк, с 2016 года — на шампанское.

Согласно принятому недавно плану мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года, власти РФ намерены запретить скидки на алкоголь и ограничить выкладку спиртной продукции рядом с кассами в магазинах. Помимо этого, правительство собирается ограничить розничную продажу самогонных аппаратов и запретить онлайн-торговлю таким оборудованием и его рекламу.

Программу по уменьшению потребления алкоголя утвердили на фоне рекордного роста его продаж россиянам. С января по октябрь 2024 года, по данным Росалкогольтабакрегулирования (РАТК), жители страны купили 184,2 млн декалитров (1 дал — 10 л) алкогольной продукции, что на 0,8% больше год к году и на 21% выше показателя за аналогичный период 2017-го, когда началось отслеживание статистики.

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