Российскую подлодку «Уфа» заметили у Филиппин 2.12.2024, 19:03

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Президент страны Маркос сделал заявление.

Присутствие российской подводной лодки в водах Филиппин вызывает серьезную обеспокоенность, заявил президент Фердинанд Маркос-младший, его слова приводит Bloomberg.

«Любое вторжение в Западно-Филиппинское море (Филиппины официально называют Южно-Китайское море Западно-Филиппинским. — Прим.), в нашу исключительную экономическую зону вызывает большую тревогу», — сказал Маркос-младший.

Филиппинские ВМС 2 декабря заявили, что подлодка (они идентифицировали ее как Ufa 490) была замечена 28 ноября в 80 морских милях к западу от мыса Калавите провинции Западный Миндоро.

Корабль ВМС BRP Jose Rizal (FF150) установил радиосвязь с субмариной, экипаж заявил, что «ожидает улучшения погодных условий», чтобы отправиться во Владивосток. Подлодка прибыла из Малайзии.

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