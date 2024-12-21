У Z-пропагандистов случился приступ тревоги

У Z-пропагандистов случился приступ тревоги2
- 21.12.2024, 19:17
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Российская ПВО оказалась дырявой.
Массированный налет украинских БПЛА «Лютый» на Казань вызвал очень болезненную реакцию у Z-патриотов. Они начали подозревать, что у России спустя почти три года войны не осталось системы противовоздушной обороны (ПВО).
«Диалог» разбирался в деталях этой истории.
Массированный дроновый удар по Казани был нанесен утром 21 декабря. Одной из целей удара, предварительно, был Казанский авиазавод, задействованный в агрессии против Украины. Последствия уточняются.
Тот факт, что украинские БПЛА беспрепятственно долетели до Казани, преодолев более 1 тыс. км, вызвал истерику у Z-военкоров. Особенно негодовал пропагандист Живов.
«А что с ПВО? «Шилки», «Тунгуски», «Деривации», «Панцири», тачанка с пулеметом, на худой конец?!» — написал он в Telegram.
Он пришел к выводу, что Украина нынешней атакой хотела «показать способность врага доставать до важных городов в нашем глубоком тылу». И ей это прекрасно удалось.
Живов также остался под впечатлением от беспилотных возможностей ВСУ.
«На текущий момент Украина располагает ассортиментом из дюжины подобных дальнобойных дронов, в том числе, с реактивными моторами. Защищенному объекту такие дроны большого вреда не причинят, а вот беззащитным (...) заводам, энергетическим и топливным предприятиям - могут», — написал пропагандист.
Z-канал Fighterbomber также констатировал, что российская система ПВО слишком слаба для защиты городов от налетов БПЛА.
«Надо просто понимать, что населенные пункты ПВО у нас если и защищает, то только в общей системе ПВО. То есть не персонально этот населенный пункт. Но если в населенном пункте есть особо важные объекты, то их могут персонально чем-то прикрыть. Чтоб вы понимали насколько объект должен быть важным и нужным, то подскажу что огромный металлургический комбинат с недавних пор стал прикрываться целым одним маленьким, но безусловно эффективным ЗРК. Выбили себе каким-то образом. Поэтому проблема с дронами все так же открыта и не решена. Хотя лупить тихоходные, небронированные цели это не такая сложная задача как лупить ATACMSы», — написал пропагандист.