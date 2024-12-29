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Почему Санта носит красное?

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  • 29.12.2024, 13:47
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Почему Санта носит красное?

Его образ сделал культовым один известный бренд.

Санта Клаус, Дед Мороз, Святой Николай... Добродушный дедушка, дарящий подарки детям на Рождество и Новый год собрал множество имен в разных странах, но в большинстве случаев одинаково предстает в красном облачении. Кажется, что этот персонаж выглядел так всегда, но на самом деле в таком виде его образ ушел в массы сравнительно недавно, и на это во многом повлиял маркетинг. Рассказываем, кто стал прообразом Санты Клауса и Деда Мороза и почему они постоянно изображаются в красном, пишет «Телеграф».

Откуда взялась история про Санта Клауса и Деда Мороза?

Прообразом Санты Клауса стал Святой Николай, более известный как Николай Чудотворец.

Считается, что он родился около 280 г. н. э. в Патаре, недалеко от Миры в современной Турции.

Народ очень любил и уважал Святого Николая за его доброту, которая послужила основой для многих легенд. Став священником, он отказался от своего наследства и, путешествуя по деревням и селам, раздавал его больным и бедным.

Иллюстрация к легенде о спасении трёх дочерей Николаем Чудотворцем

Одна из самых известных историй о Святом Николае — это история о том, как он спас трех бедных сестер от продажи в рабство их отцом. Тот, за неимением средств, решил отдать их в наложницы. Святой Николай, узнав об этом, подбросил дочерям деньги, чтобы каждая имела достойное приданое и смогла выйти замуж.

Считается, что именно этот случай дал начало традиции «волшебного» дарения подарков.

В некоторых странах образ Николая Чудотворца соединился с уже существующими фольклорными персонажами. Например, в Великобритании и России — с героем древних славянских обрядов и веселых праздников Дедом Морозом.

Образ же современного Санта-Клауса начал популяризироваться в викторианскую эпоху, сначала посредством стихов и рассказов. Описывали его по-разному: как старика в синей треугольной шляпе, красном жилете и желтых чулках, то как человека в широкополой шляпе и «огромных фламандских хомутах».

Но в 1823 году было издано длинное рождественское стихотворение «Это была ночь перед Рождеством». В нем Санта впервые закрепился в общественном сознании в образе добродушного «старого эльфа», который летает на санях, запряженных оленями, от дома к дому и пробирается в дома через дымоход, чтобы оставить подарки детям.

«Это была ночь перед Рождеством», также известная как «Визит Святого Николая» — стихотворение, ставшее неотъемлемой частью рождественских традиций по всему миру. Его авторство приписывают Клементу Кларку Муру, епископальному священнику.

Карикатурист Томас Наст нарисовал несколько изображений Санта-Клауса для Harper’s Weekly, создав современный образ этой рождественской легенды. Эта открытка датируется примерно 1881 годом

Почему Санта носит красное? Вот какой бренд сделал его образ культовым

В 1881 году карикатурист Томас Наст начал создавать изображения Санты, основываясь на стихотворении Клемента Кларка Мура. На этих картинках он впервые появился в образе, по которому его сегодня узнают. Эти изображения появились в Harper’s Weekly и показывали Санту как пухлого, веселого человека с густой белой бородой, держащего мешок, наполненный игрушками для радостных детей.

Предполагается, что именно Наст стал «отцом» образа современного Санты.

Реклама Coca-Cola с Сантой, 1956 год.

Новая волна популярности Санты в красном костюме произошла в 1930-х годах.

Компания Coca-Cola озаботилась идеей репрезентации своего напитка. Производителям хотелось показать, что Coca-Cola — это не только освежающий напиток для летнего сезона, но и вполне подходящий для зимы.

Компания наняла художника Хэддона Сандблома для создания образа Санта-Клауса для использования в праздничных кампаниях, и вскоре его образ стал повсеместно использоваться в маркетинге. Красный костюм был удачной деталью персонажа, поскольку соответствовал рекламным цветам компании.

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