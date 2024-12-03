В Южной Корее запрещается политическая деятельность и вводится цензура 9 3.12.2024, 18:38

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На улицах Сеула — военные.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, передает Yonhap. Решение, по словам главы государства, принято, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Командующий сухопутными войсками Пак Ан Су объявлен руководителем военного положения. В стране запрещена «любая политическая деятельность», власти объявили о запрете политических партий и митингов, сообщает «Радио Свобода».

Оппозиция, передает «Ренхап», добивалась отставки главного государственного аудитора и генерального прокурора. Парламентский бюджетный комитет, вопреки давлению правительства, одобрил законопроект о сокращении бюджета.

Лидер Демократической партии Ли Джэмен назвал решение президента антиконституционным и направленным против интересов общества.

Партия призвала законодателей собраться в здании парламента. Вход и выход из него уже заблокированы, передает «Ренхап». Лидер правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун заявил, что введение чрезвычайного положения было ошибкой и он «отменит его вместе с народом».

Во вторник министерство обороны созвало совещание ключевых командиров, приказав военным находиться в состоянии чрезвычайной готовности. Сообщается о военной технике на улицах Сеула.

Приказ о военном положении передает военным контроль над средствами массовой информации. Он запрещает забастовки или любые собрания, «способствующие социальным беспорядкам». Врачам и медицинскому персоналу, участвующим в продолжающейся с февраля национальной забастовке, велено вернуться на рабочие места. Нарушители могут быть обысканы, задержаны или арестованы без ордера суда и подвергнуты наказанию вплоть до смертной казни.

При военном положении, согласно южнокорейскому закону, вводятся в действие чрезвычайные военные суды с ускоренной процедурой рассмотрения дел, ограниченным правом на защиту и невозможностью обжаловать решение.

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