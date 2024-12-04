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Повстанцы приближаются к российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

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  • 4.12.2024, 15:14
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Повстанцы приближаются к российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Осталось менее 35 километров.

Ситуация вокруг российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии становится все более напряженной.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что сирийские повстанцы находятся менее чем в 35 километрах от этой стратегически важной базы.

По словам эксперта, захват города Калъат-эль-Мудик, расположенного на пути к авиабазе, открыл повстанцам доступ к ключевым высотам.

В ближайшие дни ожидается их продвижение к горной гряде, что позволит контролировать территорию в непосредственной близости от «Хмеймима».

Это позволит им как дотягиваться артиллерией до базы, так и представлять угрозу авиации, вылетающей на выполнение боевых задач.

«Свобода действий российской авиации существенно ограничивается, а риски для ее операций стремительно растут», — подчеркивает Коваленко.

Авиабаза «Хмеймим» играет центральную роль в военной кампании России в Сирии, обеспечивая доминирование в воздухе, — ключевой элемент ее операций. Потеря этой базы станет тяжелейшим ударом для Москвы и ее интересов в регионе.

На фоне неизбежных изменений в контроле над ключевыми сирийскими территориями перспективы российской военной кампании выглядят все более сложными.

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