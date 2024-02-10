СМИ: Умер любимый жеребец Путина 13 10.02.2024, 14:51

3,844

В окружении главы Кремля видят в этом плохой знак.

В конюшне резиденции диктатора РФ в Ново-Огарево на днях неожиданно скончался конь. Жеребец был любимцем главы РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в российском руководстве, передает Диалог.UA.

Как утверждается, инцидент случился в той самой конюшне, куда Путин в новогодние праздники водил вдов «СВО».

Любимый жеребец главы РФ скончался ночью, предварительно, от старости. Путин, согласно слухам, очень тяжело перенес это известие.

«Внезапный отход вызвал нешуточный резонанс по двум причинам. Во-первых, расстроился президент. Во-вторых, персонал не смог спасти животное, что также вызвало вопросы. Подозревали даже отравление, однако диагноз не подтвердился», - рассказал Telegram-канал.

Он утверждает, что в окружении главы Кремля увидели плохой знак в гибели жеребца «в важный для страны момент».

Начали даже ходить настойчивые слухи, что это предвестник гибели самого Путина.

«Поговаривают, один из видных «ястребов» даже обращался по этому поводу к шаману. Тот якобы должен был узнать, не означает ли это, что нынешний жеребец (судя по всему, имеется в виду президент - ред.) может скоро умереть», - сообщил российский ресурс.