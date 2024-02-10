закрыть
10 февраля 2024, суббота, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Умер любимый жеребец Путина

13
  • 10.02.2024, 14:51
  • 3,844
СМИ: Умер любимый жеребец Путина

В окружении главы Кремля видят в этом плохой знак.

В конюшне резиденции диктатора РФ в Ново-Огарево на днях неожиданно скончался конь. Жеребец был любимцем главы РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в российском руководстве, передает Диалог.UA.

Как утверждается, инцидент случился в той самой конюшне, куда Путин в новогодние праздники водил вдов «СВО».

Любимый жеребец главы РФ скончался ночью, предварительно, от старости. Путин, согласно слухам, очень тяжело перенес это известие.

«Внезапный отход вызвал нешуточный резонанс по двум причинам. Во-первых, расстроился президент. Во-вторых, персонал не смог спасти животное, что также вызвало вопросы. Подозревали даже отравление, однако диагноз не подтвердился», - рассказал Telegram-канал.

Он утверждает, что в окружении главы Кремля увидели плохой знак в гибели жеребца «в важный для страны момент».

Начали даже ходить настойчивые слухи, что это предвестник гибели самого Путина.

«Поговаривают, один из видных «ястребов» даже обращался по этому поводу к шаману. Тот якобы должен был узнать, не означает ли это, что нынешний жеребец (судя по всему, имеется в виду президент - ред.) может скоро умереть», - сообщил российский ресурс.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид