Ирландия прекратила выдавать визы российским дипломатам 2 10.02.2024, 20:32

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И начала за ними слежку.

С прошлого года Ирландия отказывается выдавать визы российским дипломатам, что не позволяет России заменять сотрудников своего посольства, сообщает The Irish Times.

Издание также пишет, что ирландские службы безопасности следят за сотрудниками российского посольства, поскольку в последние годы страна беспокоится, что они могут быть шпионами.

В статье сообщается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года количество аккредитованных дипломатов и административного персонала в посольстве сократилось с 30 до 14. Четверо из них в марте 2022 года были высланы правительством Ирландии из-за подозрения, что они причастны к шпионажу. Кроме того, из Ирландии выехали двое военных атташе.

«Такие офицеры обычно тесно сотрудничают с российскими разведывательными органами или непосредственно подчиняются им, когда находятся за рубежом», — отмечает The Irish Times.

Издание добавило, что ирландские спецслужбы подозревают, что разветвленный комплекс на Оруэлл-роуд в Ратгаре на юге Дублина используется как прикрытие для разнообразной шпионской деятельности, включая перехват коммуникаций.

Оно напомнило, что до войны Россия имела одно из крупнейших дипломатических представительств в Дублине, несмотря на относительно малое число официальных контактов с ирландским правительством и небольшую диаспору в этой стране.

Представитель российского посольства подтвердил The Irish Times уменьшение числа сотрудников посольства и обвинил в этом Министерство иностранных дел Ирландии и его «неприемлемую визовую и аккредитационную политику».