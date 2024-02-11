Футбольные тренеры жалуются на условия для подготовки в Беларуси 2 11.02.2024, 17:09

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За границу они не выезжают.

Футбольные клубы готовятся к новому сезону в Беларуси. За границу они не выезжают, что нравится далеко не всем специалистам, о чем некоторые не стесняются говорить публично, пишет Sport5.by.

«Хотелось бы, чтобы она [подготовка] была еще активнее. Не в более комфортных условиях, а в более теплых. И чтобы мы спарринги не искали, не колесили по 400 километров. С другой стороны, у нас есть хорошие возможности для работы в Бресте. И спасибо им за предоставленную возможность. Спарринги не так просто сейчас находить, потому что кто-то в Витебске, кто-то в Гродно. Большой путь, а он подразумевает долгое нахождение в транспорте. И все болезни вытекают из этого. Тут с кем смогли договориться, с теми договорились», — сказал 11 февраля главный тренер мозырской «Славии» Иван Биончик.

5 февраля посетовал на условия для подготовки и новый наставник борисовского БАТЭ Игорь Криушенко: «Когда, допустим, мороз, то не сможешь тренироваться дважды в день. Потому что полкоманды у тебя может заболеть. В этом плане есть нюансы, они на многое влияют. Манежи вроде построили в каждом областном центре, а все равно не хватает. Там и дети тренируются, не хватает мест для подготовки, чтобы, например, два занятия проводить под крышей. Мы поставлены в эти рамки, должны следовать правилам. Надо работать в таких условиях, никуда не денешься».

По словам Криушенко, отсутствие зарубежных сборов — «не есть хорошо»:

— Когда играешь с другими командами, то видишь тактические построения, какие-то другие моменты, например, то, как люди смотрят на современные тенденции, которые происходят в футболе. А здесь, конечно, ты в узком кругу, никуда не выезжая, готовишься.

4 февраля высказывал недовольство отсутствием качественных спаррингов и главный тренер «Торпедо-БЕЛАЗ» Дмитрий Молош: «У всех тренеров высшей и первой лиг один вопрос, если не брать качество полей на которых можно сыграть: это спарринги. С одними и теми же тут играем, а потом в еврокубках тяжеловато. Это жалко, и я уверен, что для развития нашего футбола нам не хватает международных встреч и накала с хорошими соперниками, которые тебя хорошенько повозят, если говорить по-футбольному. Каждый опустится и увидит свой уровень».

Напомним, что в январе 2021 года стало известно, что футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом. Таково было распоряжение Минспорта. И если некоторым командам тогда все же удалось отправиться в более теплые края за границу, то в 2022-м шлагбаум опустился окончательно.

«О том, что практику затратных выездов на курорты пора кардинально менять, мы начали вести речь несколько лет назад. Для многих эта тема весьма болезненная. В первую очередь для тех, кто привык хорошо зарабатывать и не иметь спроса за итоговый результат. Много лет футбольные клубы, получая хорошую господдержку, просто проедали ее, тратя огромные средства на зарплаты и те самые сборы, организуя их по два‑три раза за зиму», — пытался объяснить запрет министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в январе 2022 года.