В Узденском районе пенсионер на микроавтобусе наехал на свою внучку 15.05.2024, 17:37

иллюстративное фото

Годовалая девочка погибла.

В Узденском районе мужчина насмерть сбил свою внучку, сообщили в УВД Миноблисполкома.

По данным милиции, 74-летний местный житель выезжал задним ходом на своем авто с дворовой территории. Пенсионер не убедился в безопасности маневра и наехал на свою годовалую внучку, которая играла на улице возле дома.

Девочка от полученных травм умерла на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что он был трезв.