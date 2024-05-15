В Узденском районе пенсионер на микроавтобусе наехал на свою внучку
- 15.05.2024, 17:37
Годовалая девочка погибла.
В Узденском районе мужчина насмерть сбил свою внучку, сообщили в УВД Миноблисполкома.
По данным милиции, 74-летний местный житель выезжал задним ходом на своем авто с дворовой территории. Пенсионер не убедился в безопасности маневра и наехал на свою годовалую внучку, которая играла на улице возле дома.
Девочка от полученных травм умерла на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Установлено, что он был трезв.