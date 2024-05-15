Византийская модель 1 Эль Мюрид

15.05.2024, 17:28

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Преемников у Путина не будет.

Последние назначения в российской власти выглядят так, как будто группы влияния представили свои кандидатуры преемников. Институт вице-премьерства в этой связи представляет собой некую площадку, где тот или иной кандидат должен себя проявить. Вот они все на ладони, можно присмотреться и выбрать. При этом за каждой персоной многочисленные группы интересантов со своими корпоративный интересами. Похожая ситуация и с институтами помощников Президента.

Нет и не может быть никаких «преемников». Эта история была только один раз - с Медведевым, которого пропустили через вице-премьерство. Но проектировал преемника сам Путин и он же, как простодушно заявил потом Медведев, изначально ставил Медведева погреть место и не более того.

Поэтому никакие «группы влияния» никого не могут проектировать - такие вещи делают только из одного проектного центра.

Путин же обжегся в 2020 году на «трансферте», когда попытка уйти из президентов в руководители Госсовета, который создавался как суперструктура над всеми «ветвями власти», по неясной причине провалилась, и возникло вынужденное «обнуление». Поэтому пока Путин жив - он будет цепляться за высшую власть любой ценой, безо всяких преемников.

Только после его смерти возможно открытие турнира, и всё будет происходить не в плановом, а в предельно конфликтом виде - вплоть до полноценных боевых действий, причем не аппаратных, а настоящих. Создавать иллюзию открытия турнира «преемников» сейчас - почему бы и нет, но в реальности все это фикция, их не будет.

Византийская модель управления, созданная в России в виде автократической деспотии одного лица, полностью исключает переход реальной власти при живом деспоте. Как только он лишится власти, за его жизнь никто не даст и медной копейки, и он понимает это лучше других.

Эль Мюрид, Telegram