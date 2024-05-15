Вышла на свободу политзаключенная Алеся Буневич 1 15.05.2024, 17:22

Алеся Буневич

Женщина проходила по делу «рельсовых партизан».

На свободу вышла политзаключенная Алеся Буневич. Ее обвиняли в том, что она должна была помочь выехать из Беларуси «рельсовым партизанам», пишет nashaniva.com.

Алесе Буневич 34 года. Родом она из Молодечно, где жила до 2021 года. В Беларуси имела небольшую турфирму, а после переезда в Вильнюс стала соучредителем типографии и магазина A2 Print. В апреле 2022 Алеся временно вернулась в Беларусь.

Вскоре ее задержали. Алесю обвинили в том, что она должна была помочь «рельсовым партизанам» Евгению Минкевичу, Дмитрию Климову, Владимиру Аврамцеву выехать из Беларуси.

Сначала ее обвиняли в «совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору», но впоследствии дело переквалифицировали на «умышленное незаконное пересечение границы организованной группой» (ч. 3 ст. 371 УК РБ).

Суд над Алесей Буневич состоялся 17 ноября 2022 года. Ей присудили три с половиной года колонии. Но на апелляции, которая прошла 31 января 2023-го, приговор уменьшили на год.

Буневич освободилась по истечении срока 3 мая 2024. Из-за того, что в статье фигурирует «совершение преступления организованной группой», ей назначили превентивный надзор на год.

Это значит, что ей нельзя выезжать из Беларуси, нужно регулярно отмечаться в милиции, также могут налагаться другие ограничения (например, не ходить в места, где продают алкоголь). В Вильнюсе у Алеси остались муж и несовершеннолетний сын.