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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 16 мая

  • 15.05.2024, 18:13
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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 16 мая

До –2°С.

Ночные заморозки до минус 2 градусов ожидаются по югу Беларуси 16 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый — ночью слабый, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по югу до плюс 10 градусов по северу, по югу местами на почве прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 16-22 градуса.

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