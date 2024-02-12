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На 73-м году жизни умер баскетбольный тренер Михаил Фейман

  • 12.02.2024, 16:24
На 73-м году жизни умер баскетбольный тренер Михаил Фейман

Он четыре раза признавался лучшим наставником Беларуси.

Сегодня, 12 февраля, умер бывший главный тренер сборной Беларуси по баскетболу Михаил Фейман, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба «Горизонт».

В сообщении сказано, что тренер умер после тяжелой болезни. Ему было 72 года.

Михаил Фейман — заслуженный тренер Беларуси. Он известен по работе c клубами РШВСМ, «Виталюром», «Гродно-93», а также мужской сборной, которой руководил в 2010—2011 годах.

Фейман трижды становился чемпионом страны и четыре раза признавался лучшим баскетбольным тренером Беларуси.

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