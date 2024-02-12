На 73-м году жизни умер баскетбольный тренер Михаил Фейман 12.02.2024, 16:24

Он четыре раза признавался лучшим наставником Беларуси.

Сегодня, 12 февраля, умер бывший главный тренер сборной Беларуси по баскетболу Михаил Фейман, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба «Горизонт».

В сообщении сказано, что тренер умер после тяжелой болезни. Ему было 72 года.

Михаил Фейман — заслуженный тренер Беларуси. Он известен по работе c клубами РШВСМ, «Виталюром», «Гродно-93», а также мужской сборной, которой руководил в 2010—2011 годах.

Фейман трижды становился чемпионом страны и четыре раза признавался лучшим баскетбольным тренером Беларуси.