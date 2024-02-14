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Молодого менеджера EPAM, которая вернулась из Грузии, будут судить за «финансирование войны»

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  • 14.02.2024, 20:39
  • 5,708
Молодого менеджера EPAM, которая вернулась из Грузии, будут судить за «финансирование войны»
Диана Завадская

Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Задержанную зовут Диана Завадская. Она 34-летняя брестчанка. Работает в EPAM и возглавляет там команду тестировщиков. Диана перешла в IT из маркетинга, работает в сфере уже более 7 лет, передает «Наша Нiва».

После начала войны она вместе с сыном, которому сейчас 7 лет, выехала в Тбилиси. Но в какой-то момент решила вернуться в Беларусь, хотя время от времени выезжала за границу.

В ее инстаграме есть фото из Варшавы, которое датируется 29 июня 2023 года, через три дня был опубликован снимок из Мирского замка. А потом девушка отовсюду исчезла.

Суд над Дианой начинается 26 февраля в Брестском областном суде. По двум статьям: «народная» за грубое нарушение общественного порядка (ст. 342) и вторая часть статьи 361-3, «финансирование или иное материальное обеспечение военных конфликтов». По последней ей грозит от пяти до десяти лет колонии.

Наблюдается тревожные тенденция — все больше белорусов, которые так или иначе помогали Украине, судят по этой статье, «финансирование войны». Значительную часть из них задерживают по возвращении из-за границы.

При этом тех белорусов, которые покупают помощь для военных России, не трогают. Занимается этим даже официальная православная церковь — Свято-Елисаветинский монастырь ежемесячно покупает автомобиль для военных из России.

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