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Что произойдет с ожидаемой продолжительностью жизни, если бросить курить

  • 14.02.2024, 23:05
  • 1,708
Что произойдет с ожидаемой продолжительностью жизни, если бросить курить

Ученые дали ответ.

Исследователи из Канады и Норвегии обнаружили, что вне зависимости от того, в каком возрасте человек бросит курить, он увеличит свою ожидаемую продолжительность жизни. Исследование было опубликовано в журнале NEJM Evidence.

«Отказ от курения невероятно эффективен в снижении риска смерти, и люди могут пожинать эти вознаграждения очень быстро», — говорит ученый в области здравоохранения Прабхат Джа.

Джа и его коллеги исследовали, что если курильщик сможет держаться как можно дальше от привычки, вызывающей привыкание, в течение 10 лет, то он проживет почти столько же, сколько тот, кто никогда в жизни не курил.

Авторы исследования объясняют, что если человек любого возраста бросает курить менее чем на три года, он потенциально может предотвратить потерю пяти лет жизни, а если на десятилетие, то может сохранить десятилетие потерянной жизни. Чем более молодой курильщик решит бросить курить, тем лучше в целом увеличится продолжительность его жизни.

Ученые в течение 15 лет отслеживали состояние здоровья почти 1,5 миллиона взрослых, проживающих в Норвегии, Великобритании, США и Канаде.

Курильщики в возрасте от 40 до 79 лет имели почти втрое больший риск смерти по сравнению с теми, кто никогда не курил, то есть в среднем они потеряли 12-13 лет жизни. Однако люди, которым удалось бросить курить в течение десяти лет, почти полностью снизили риски смерти от всех причин, связанных с их старой привычкой.

Риск смерти от заболеваний, непосредственно связанных с курением, таких как инсульт, остановка сердца или рак, также значительно снизился. В частности, бывшие курильщики снизили риск смерти от респираторных заболеваний, но немного меньше, вероятно, из-за остаточного повреждения легких.

«Многие люди считают, что бросать курить уже поздно, особенно в среднем возрасте. Но эти результаты противоречат этой линии мнений. Никогда не поздно, эффект быстрый, и вы можете уменьшить риск серьезных заболеваний, что означает более долгую и качественную жизнь», — подытожил Джа.

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