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Байден или Трамп: Путин сделал неожиданное заявление о предпочтениях Кремля

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  • 15.02.2024, 8:13
  • 6,316
Байден или Трамп: Путин сделал неожиданное заявление о предпочтениях Кремля

Глава РФ ответил на вопрос пропагандистов.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что для России было бы лучше, если бы на выборах президент Соединенных Штатов победил бы действующий глава Белого дома Джо Байден.

Об этом он рассказал в ходе общения с российскими средствами массовой пропаганды, передает ТСН.

У главы Кремля спросили, кто лучше для России – Байден или Трамп, на что он ответил, что действующий президент более предсказуем.

«Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому выразит доверие американский народ», — заявил Путин.

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