СМИ: Британия готовит пуск ядерной ракеты впервые с 2016 года
- 2.02.2024, 11:24
Атомная подводная лодка HMS Vanguard вошла в Атлантику на этой неделе.
Великобритания проведет испытательный пуск ядерной ракеты. Это будет первый пуск ракеты после неудачного запуска в 2016 году.
Об этом сообщает The Sun.
Королевский военно-морской флот Великобритании в течение нескольких дней проведет испытательный пуск ядерного оружия.
Официальные лица выпустили предупреждение для судоходства, когда атомная подводная лодка HMS Vanguard вошла в Атлантику на этой неделе.
По данным издания, подлодка должна провести испытательный пуск невооруженной ракеты после завершения семилетнего ремонта в Плимуте. Испытания являются последним препятствием для того, чтобы HMS Vanguard вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания.
Подлодка HMS Vanguard может нести до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых вооружена несколькими боеголовками британского производства, более чем в 20 раз превосходящими по мощности оружие, сброшенное во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки в Японии.
Ожидается, что подлодка сможет запустить одну невооруженную ракету с расстояния 90 км от восточного побережья США.
Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, в котором указало предполагаемый курс ракеты до столкновения в средней Атлантике. Ракета должна преодолеть около 6 тысяч км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.