СМИ: Британия готовит пуск ядерной ракеты впервые с 2016 года 2.02.2024, 11:24

Атомная подводная лодка HMS Vanguard вошла в Атлантику на этой неделе.

Великобритания проведет испытательный пуск ядерной ракеты. Это будет первый пуск ракеты после неудачного запуска в 2016 году.

Об этом сообщает The Sun.

Королевский военно-морской флот Великобритании в течение нескольких дней проведет испытательный пуск ядерного оружия.

Официальные лица выпустили предупреждение для судоходства, когда атомная подводная лодка HMS Vanguard вошла в Атлантику на этой неделе.

По данным издания, подлодка должна провести испытательный пуск невооруженной ракеты после завершения семилетнего ремонта в Плимуте. Испытания являются последним препятствием для того, чтобы HMS Vanguard вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания.

Подлодка HMS Vanguard может нести до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых вооружена несколькими боеголовками британского производства, более чем в 20 раз превосходящими по мощности оружие, сброшенное во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Ожидается, что подлодка сможет запустить одну невооруженную ракету с расстояния 90 км от восточного побережья США.

Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, в котором указало предполагаемый курс ракеты до столкновения в средней Атлантике. Ракета должна преодолеть около 6 тысяч км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.