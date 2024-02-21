Борислав Береза: Российские пропагандисты начинают пожирать друг друга 21.02.2024, 17:10

Борислав Береза

Начался «жабогадюкинг».

Российский Z-блогер Андрей «Мурз» Морозов, вероятно, покончил с собой. Ранее он рассказал о потерях российской армии в боях за Авдеевку и вступил из-за этого в конфликт с сотрудниками YouTube-канала кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Почему одни российские пропагандисты нападают на вторых? Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Это прекрасный пример того, что в обществе, которое перенасыщено ненавистью и злобой, начинают пожирать друг друга те, кто еще вчера вместе атаковал Украину в информационном поле. Вы знаете, меня вполне устраивает эта ситуация. Пусть они уничтожают друг друга, доводят до самоубийства, пусть обнуляют влияние один одного.

Все это показывает, что у них достаточно негомогенная среда. И это очень хорошая новость, потому что разрозненность в рядах врага всегда в плюс нам.

— Могут ли за этими конфликтами стоять разборки «башен Кремля»?

— Нет, все гораздо проще. Один из военкоров показал ложность и лживость тезиса, что потерь нет. Давайте говорить реально — об этом и так все знали, но этот военкор привел пример. А он является источником информации для многих россиян, оболваненных, озлобленных, поддерживающих войну, но он начал им говорить то, что противоречит официальной позиции. Именно это вызвало агрессию со стороны тех, кто кормится с рук власти, а не только собратьев по ненависти и злобе.

Что самое интересное — в последнее время такая разрозненность уже не является какой-то новостью. На днях, а точнее вчера, один из российских пропагандистов, который скрывается под псевдонимом «Тринадцатый» (но мы все знаем, кто это), написал, что да, есть видео, где были уничтожены «Хаймарсом» 65 оккупантов и огромное количество раненых. Официальные источники молчат на эту тему, но как раз альтернативные, внутри российской армии, внутри российских военкоров, начали раскручивать эту тему. Вот мы и видим очередной «жабогадюкинг».

У россиян нет побед, которые бы их объединяли. Ситуация, которая сейчас сложилась, показывает, что война для России пока безвыигрышна. Да, она в долгой перспективе может тянуться несколько лет, но тут уже начинают возникать вопросы: для чего эти потери, кто в них заинтересован. Выясняется, что войну начали по одним причинам, а закончить ее могут совершенно по другим.

Все это говорит только об одном — разрозненность в среде врагов нужно поддерживать, поддерживать желание двух лагерей порвать друг друга. Помните Шекспира: чума на оба ваши дома? Поэтому пусть они друг друга рвут, это прекрасно, пусть одни вкидывают информацию, дестабилизируют ситуацию, пусть другие атакуют их за это. Пусть они друг друга мочат как морально, так и физически.

Информация, которая сейчас пошла валом, показывает, что морально-психологическое состояние российских военкоров далеко не лучшее. На днях был задержан Андрей Коц с наркотиками, до этого другой военкор был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Они начинают срываться, нет того, на что они могли бы сказать: это наша победа. Когда они берут два года город в 29 квадратных километров, это Авдеевка, то они понимают, что всю остальную Украину они могут победить только в течение ближайших полутора тысяч лет, которых у них нет в запасе.

— Есть ли предпосылки к тому, что в какой-то момент русская пропаганда может стать неэффективной для внутреннего потребителя?

— Ну что вы, там это все поставлено на большой поток. Кто-то из классиков сказал, что пропаганда не делает из людей идиотов, а изначально рассчитана на них. России достаточно давно удалось оскотинить людей, довести их до состояния идиотов, примитизировать и загнать в ситуацию, когда они не мыслят, а реагируют. Поэтому сейчас кремлевская пропаганда только поддерживает их в этом состоянии.

Не надо строить ложных иллюзий, что россияне вдруг протрезвеют и одумаются, никаких надежд на это нет. Хочу напомнить, что после Второй мировой войны более десяти лет проваливались попытки образумить немцев и провести все процессы, которые могли бы им объяснить, что поддержка нацизма была абсолютно бесчеловечной, что это неправильные мировоззренческие взгляды и так далее. Только в 60-х годах это смогли реализовать, использовав абсолютно другой подход. Опять же, тогда был запрос в обществе. В Германии денацификация проходила очень сложно по одной из причин — за годы, за десятилетия немцам пропагандой основательно промыли мозги.

Россиянам промывают мозги значительно дольше, поэтому их переход в адекватное состояние еще более усложнен и будет еще более длительным. Никто не знает, когда он начнется, но на сегодняшний день запрос в российском обществе существует только на дегуманизацию и абсолютный махровый шовинизм. Все остальное — человечность, разумность, мораль и другие подобные качества — на это запроса в России сейчас нет.

— К чему тогда могут привести разрозненность и плохое морально-психологическое состояние российских военкоров и пропагандистов?

— «Черные лебеди» прилетают в Россию постоянно, Навальный — это тоже один из «черных лебедей», но они не влияют на денацификацию российских нацистов или современных фашистов. Нам надо понимать одно — на сегодняшний день российские элиты достаточно плотно объединены вокруг идеи выживания. Они хорошо понимают, что то, что они натворили, является военным преступлением. А поддержка этих преступлений приведет к тому, что они будут покараны в случае проигрыша России.

Но также в этой ситуации российские элиты осознают, что у них нет перспектив жить в цивилизованном обществе и в тех условиях, к которым они привыкли. Давайте откровенно, их дети не хотят жить в России, потому что Россия — это болото. Это моральное болото, это психологическое болото, это технологическое болото, жить в этом болоте, которое за пределами Москвы еще и попахивает сильно фекалиями, они не хотят.

Поэтому они рассматривают уже долгосрочные перспективы и понимают, что надо уже выходить из этой ситуации. Какие выходы будут? Посмотрим. Но что могут действительно быть какие-то заговоры, это бесспорно.

Хочу напомнить вам и операцию «Валькирия» против Гитлера, и знаменитую табакерку или желтый шарф в истории Российской империи. Все это было и, возможно, еще будет.

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