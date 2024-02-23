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Белорусский футболист пожаловался на многомесячные долги по зарплате в Грузии

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  • 23.02.2024, 15:04
Белорусский футболист пожаловался на многомесячные долги по зарплате в Грузии

К местным и приезжим «разный подход».

Белорусский вратарь Антон Чичкан, который 20 февраля стал футболистом краковской «Вислы» из второго дивизиона чемпионата Польши, пожаловался на долги перед ним по зарплате в своем предыдущем клубе — «Динамо» из Батуми, сообщает Bet News.

«К сожалению, почему-то команда-чемпион („Динамо“ стало чемпионом Грузии в 2023 году. — Прим. ред.) имеет проблемы с выплатой финансов иностранным футболистам. Для меня большая загадка, почему так. Есть задолженности по зарплате, причем огромные. Практически половину всего времени, проведенного в „Динамо“, я не получал зарплату в полном объеме. А последние месяцы перестали выплачивать вообще. Многим грузинским игрокам все приходило вовремя, чего не скажешь о легионерах», — заявил Чичкан.

Антон отметил, что его «смущает разный подход к местным и приезжим»:

— Мы одна команда, и, в моем понимании, если есть проблемы, то они должны распространяться на всех, а не на отдельную группу футболистов. На мой взгляд, это неправильно, когда свои, грузины, получают зарплату вовремя, а иностранцы страдают. Для меня это было, мягко говоря, необычно. Но это тоже опыт.

По словам футболиста, ему должны деньги за пять месяцев. По этому поводу он уже обратился в ФИФА.

За команду из Батуми вратарь сыграл суммарно 23 матча во всех турнирах и пропустил 21 мяч. До «Динамо» Чичкан выступал в российской «Уфе» и борисовском БАТЭ. За национальную сборную Беларуси провел один матч.

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