Можно ли садиться за руль после кваса, кефира и безалкогольного пива? 5 27.02.2024, 12:17

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Стало известно, что покажет алкотестер.

Любой ответственный водитель знает о недопустимости употребления алкоголя перед поездкой на машине. Однако жаркие споры вызывают безалкогольные напитки, такие как пиво-«нулевка», квас и кефир, в которых есть незначительное содержание этанола. Журналисты telegraf.news узнали, можно ли садиться за руль после них и покажет ли что-то алкотестер.

Сколько алкоголя в безалкогольном пиве, квасе и кефире?

Несмотря на то что производители пива позиционируют безалкогольное пиво как напиток с нулевым содержанием алкоголя, небольшое количество спирта в пиве все-таки присутствует. При употреблении человеком безалкогольного пива в организм все равно попадает алкоголь, но в минимальных концентрациях.

Все дело в процессе производства. Безалкогольное пиво делают путем удаления алкоголя из обычного пива. Для этого используется несколько технологий, но ни одна из них не обеспечивает полное удаление этанола из пива.

Законодательство большинства стран разрешает называть пиво безалкогольным, если в нем содержится не более 0,5% алкоголя.

Интересный факт: показатель 0,5% восходит к временам сухого закона, когда было законодательно объявлено, что любой напиток, содержащий больше алкоголя, запрещается к производству, импорту и продаже. Это и стало толчком к производству безалкогольного пива.

Квас — это напиток, который готовится путем брожения ржаного хлеба или сухарей с добавлением сахара и дрожжей. По информации производителя «Очаково», официально квас является безалкогольным напитком, однако в нем есть небольшое количество этанола — до 1,2% по ГОСТу. Стоит учитывать, что в «живом» квасе из-за особенностей производства всегда больше спирта.

Зайнудин Зайнудинов, главный врач российской клиники НИИ питания РАМН, отметил, что в кефире содержание алкоголя самое незначительное – около 0,2%, однако если кефир несвежий или стоял в тепле, то содержание алкоголя может достигнуть 1%.

Покажет ли что-то алкотестер, если сесть за руль после безалкогольных напитков?

В разных странах применяют разные требования к выпившим водителям. В Беларуси допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей считается 0,3 промилле алкоголя в крови. Возникает резонный вопрос — покажет ли что-то алкотестер, если сесть за руль после употребления кваса, безалкогольного пива или кефира?

Издательство «За рулем» провело специальный эксперимент, чтобы ответить на этот вопрос. Для теста взяли два вида кваса, кефир и безалкогольное пиво.

Кефир

Испытуемый выпил 0,9 литра кефира жирностью 3,2%. Сразу же после этого алкотестер показал нулевое содержание алкоголя — чистота выдыхаемого воздуха оказалась 100%.

Вывод: кефир можно пить непосредственно за рулем автомобиля — проблем с законом в этом случае не будет.

Квас

Для теста взяли «живой квас и напиток простого брожения. После выпитого «живого» кваса результат замера оказался нулевым, а после кваса простого брожения алкотестер показал 0,04 мг/л. Этого недостаточно, чтобы получить штраф от ГАИ, но следует учитывать, что на каждого человека алкоголь воздействует по-разному. Большую роль играет вес, метаболизм и возраст.

Вывод: садиться за руль после употребления кваса можно, но для уверенности лучше подождать полчаса, пока организм не начнет перерабатывать алкоголь. И лучше не пить много кваса, если планируется затем сесть за руль — 0,5 литра за раз, не более. Кроме того, далеко не все производители могут добросовестно контролировать итоговое содержание алкоголя в квасе, и оно может значительно превышать заявленные проценты.

Пиво

Безалкогольное пиво, как и кефир, показало отрицательный результат на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Но другой эксперимент, проведенный блогером Костей Павловым, показал противоположный результат – после стакана безалкогольного пива алкотестер показал 0,12 промилле. При этом после 20 минут ожидания в выдыхаемом воздухе алкоголь не был обнаружен.

Вывод: безалкогольное пиво можно пить, но за 20-30 минут до того, как садиться за руль. Если выпить два и более стакана безалкогольного пива, то, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, содержание алкоголя может составлять до 0,24 промилле.

Можно ли опьянеть от безалкогольного пива, кваса и кефира?

Согласно исследованию немецких ученых, взрослый человек практически не может опьянеть от безалкогольного пива. Большинство людей начинают ощущать последствия употребления алкоголя, когда содержание алкоголя в крови достигает 0,04%. Однако, поскольку организм перерабатывает небольшое количество алкоголя в безалкогольном пиве почти так же быстро, как человек его пьет, практически невозможно достичь состояния опьянения.

Медсудэксперт-химик Александр Доброриз подтвердил невозможность опьянения при употреблении безалкогольных напитков. Он отметил, что в квасе и безалкогольном пиве содержится менее одного процента этилового спирта от общего объема жидкости. В кефире и того меньше — десятые доли процента. Этими напитками нельзя достичь состояния опьянения и значимой для закона концентрации этилового спирта в крови.

Как быстро выводится алкоголь из организма после выпитого кваса, безалкогольного пива или кефира?

На скорость выведения алкоголя из организма влияет множество факторов: пол, возраст, скорость метаболизма и другие.

Средний срок, за который алкоголь будет выведен из организма человека, выпившего стакан кефира, кваса или безалкогольного пива, составляет от 15 минут до 1,5-2 часа.