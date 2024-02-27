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Гомельчанину сообщили о смерти матери, но на похоронах выяснилось, что она жива

  • 27.02.2024, 19:19
Гомельчанину сообщили о смерти матери, но на похоронах выяснилось, что она жива

В гробу был другой человек.

История случилась три года назад, но узнали о ней только после публикации решения суда Центрального района Гомеля, который рассмотрел 19 января иск мужчины к учреждению здравоохранения о возмещении материального ущерба и материальной компенсации. В качестве соответчиков были привлечены отдел ЗАГС и администрация Советского района Гомеля, пишут «Сильные новости».

25 февраля 2021 года в одну из гомельских больниц (в материалах дела речь идет о госпитале) доставили пожилую женщину. 27 февраля из госпиталя позвонили ее сыну и сообщили о смерти матери.

Гомельчанин получил в отделе ЗАГС свидетельство о смерти, после чего занялся организацией похорон, оплатив все услуги, в том числе и за поминальный стол в одном из кафе. Похороны должны были состояться 1 марта. В то время в Беларуси действовали коронавирусные ограничения. Вероятно, по этой причине родственники и близкие лицо покойной увидели лишь непосредственного перед прощанием

«В ходе отпевания были выявлены различия во внешности, после чего при обращении в госпиталь ему стало известно, что мать жива и находится в госпитале», сообщил мужчина в исковом заявлении.

Дополнительно он указал о том, что известие о смерти, которое было сообщено ему ошибочно, причинило ему нравственные страдания, «которые спустя два года вызывают у него неблагоприятные психические переживания».

Гомельчанин просил суд возместить причиненный материальный вред в размере 1877 рублей. В эту сумму вошли стоимость похоронных принадлежностей и услуг по организации похорон: место на кладбище, заказ стола в кафе, расходы по приобретению продуктов и госпошлину.

Как сообщила в суде представитель истца, «приобретенные ритуальные принадлежности, продукты питания и порции для поминального стола были утилизированы по религиозным соображениям».

Свой моральный вред мужчина оценил в 20 тысяч рублей. Еще 176 рублей он просил взыскать как судебные расходы, понесенные им при рассмотрении гражданского дела судом Советского района по иску об аннулировании записи акта о смерти мамы.

Позиции ответчиков в судебном документе представлены так:

«Представитель ответчика УЗ Г. Г. исковые требования в части возмещения материального вреда признала в полном объеме, полагала об отсутствии оснований для компенсации морального вреда. Представитель ответчика администрации Советского района г. Гомеля исковые требования не признал. Представитель отдела ЗАГС исковые требования не признала, указав о том, что аннулирование записи акта гражданского состояния производится только в судебном порядке».

Что решил суд, и как произошла ошибка?

В итоге райсуд пришел к выводу о том, что истцу был нанесен и материальный, и моральный вред. С госпиталя в его пользу было взыскано 1701,36 рублей в счет возмещения материального вреда и 5000 рублей в счет материальной компенсации морального вреда. Еще по 196 рублей было взыскано в пользу гомельчанина с медиков и администрации Советского района за понесенные судебные расходы. В части удовлетворения иска к отделу ЗАГС было отказано.

В мотивировочной части решения райсуда кратко объясняется, как произошла эта чудовищная ошибка:

«Материалами служебного расследования УЗ «Г.» установлено, что в связи с транспортировкой пациентов без медицинской документации работниками учреждения здравоохранения перепутаны фамилии пациентов, что повлекло ошибочное сообщение 27 февраля 2021 года истцу, являющемуся сыном К., о ее смерти. В связи с выявленными при оказании медицинской помощи нарушениями виновные работники учреждения здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности».

И еще один нюанс. Официально по бумагам после ошибки медиков гомельчанка два месяца числилась умершей. 27 февраля 2021 года она якобы скончалась и только 26 апреля суд Советского района восстановил ее в списке живущих, аннулировав своим решением запись акта о смерти.

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