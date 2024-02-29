«Более шести часов плыли в Крым с гранатами в руках» 29.02.2024, 9:31

2,600

Стали известно новые детали рейда во главе с Будановым.

Бойцы Главного управления разведки Украины, которые в 2016 году совершили рейд во временно оккупированный Россией Крым, плыли по морю с гранатами в руках по шесть часов. Они заранее договорились, что не попадут в руки врагу живыми.

Группа понимала, что в случае задержания все будут замучены и убиты страной-агрессором. Детали этой спецоперации рассказал рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-глава ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в комментарии «24 Каналу».

Группу, которая добралась в Крым, возглавлял нынешний руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Как отметил Кондратюк, бойцы проявили «беспрецедентное мужество».

«Они договорились между собой, что никто живым в плен не попадет. Даже когда они возвращались вплавь через пролив, более четырех – шести часов они плыли с гранатами в руках. Если бы этих парней пытались достать из воды, никто бы живым их не достиг. Это беспрецедентное мужество и преданность ГУР, а также украинского народа», – подчеркнул он.

Кондратюк сказал, что Кремль был шокирован этим рейдом. В Москве тогда были уверены, что контролируют правоохранительные и разведывательные органы Украины.

«Они поняли, насколько динамика быстро меняется, насколько нам за короткое время удалось сделать украинизацию украинских разведывательных спецслужб. Это я считаю одним из таких главных результатов, которые были в то время», – добавил он.

Экс-глава ГУР рассказал, что тогда была получена информация о том, что Россия размещает большое количество вертолетов на аэродроме Джанкоя. Худшим исходом этого могла быть подготовки Россией десантной операции на низких высотах, когда украинская ПВО не будет способна заметить и поразить вертолеты, высадка десанта и захват территории.