Звезду футбола дисквалифицировали на четыре года 29.02.2024, 21:28

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Поль Погба

Вместе со сборной Франции он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщает Tuttosport, полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг. В пробе француза был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона.

На клубном уровне Погба известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». За сборную Франции он провел 92 матча, вместе с ней стал чемпионом мира и Европы.

Он выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Ювентус» разорвет контракт с Погба в одностороннем порядке в случае его официальной дисквалификации.