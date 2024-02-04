«Даже пока в голову не приходит, что может быть круче» 1 4.02.2024, 19:37

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Как белоруска решилась подать заявку на Неделю моды в Нью-Йорке.

New York Fashion Week пройдет с 9 по 14 февраля. Среди участников – молодой белорусский бренд одежды Maymont. Он был создан в 2020 г. в Барановичах, а сегодня представлен также и в Минске. Maymont стал первым фэшн-брендом из Беларуси, который вышел на мировую площадку в Нью-Йорке.

Как рассказала основательница бренда Екатерина Ващилко изданию BAR24, заявку на участие в New York Fashion Week они подали в сентябре 2023 года. И спустя несколько дней с ней созвонились. После чего начались обсуждения.

А заявить о себе на столь высоком уровне Екатерину заставила уверенность в том, что ее бренд «самый лучший в мире».

– Поэтому мне легко идти с ним вперед. Как будто он меня тянет за собой и помогает расти, а не я его, – отмечает она. – Конечно же, я не верила, что такое с нами произошло, мы ведь совсем еще молодые и малоизвестные. Я и сейчас до сих пор до конца не верю. Мы ведь первый белорусский бренд, участвующий в показе в Нью Йорке.

«Совершенно не похожа на наши будни»

Для показа на Неделе моды была специально подготовлена дизайнерская коллекция. Она состоит из пяти образов. Все они привезены с производства в Барановичах и сейчас готовятся к показу.

Как поясняет Екатерина, коллекция не противоречит ДНК бренда, но «в то же время совершенно не похожа на наши будни». Она также отмечает, что некоторые элементы из нее можно будет увидеть в новой коллекции одежды, которая появится в фирменных магазинах Maymont в Беларуси.

Основательница бренда признается, что не ожидала, что их участие в New York Fashion Week вызовет такой резонанс.

– Новость о нашем участии разлетелась очень быстро, про нас написали иностранные СМИ. Это очень приятно. Чувство, будто мы – участники Олимпийских игр. К нам приковано много внимания, – говорит Екатерина. – Для нас это первое мероприятие такого уровня. Даже пока в голову не приходит, что может быть круче.

По ее словам, все это очень волнительно и даже страшно. Сейчас, перед показом, много работы: нужно подготовить одежду, аксессуары, подобрать прически, макияж, отрепетировать.

– Ожиданий пока никаких нет, просто кайфуем и следим. Хотя чудеса уже происходят с нами. И о них мы еще расскажем, – резюмирует Екатерина.

Неделя моды в Нью-Йорке (New York Fashion Week) – одна из четырех крупнейших недель моды в мире, наряду с неделями моды в Париже, Лондоне и Милане. Первая Неделя моды в Нью-Йорке была проведена в 1943 году.