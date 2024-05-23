Путин подписал указ о конфискации американского имущества в России 11 23.05.2024, 16:29

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Забрать могут активы и физических, и юридических лиц.

Путин в четверг, 23 мая, подписал указ, позволяющий конфисковать имущество американских компаний и граждан в России в ответ на изъятие в США замороженных резервов ЦБ РФ, пишет The Moscow Times.

Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, конфискации могут подлежать практически любые активы американских физических и юридических лиц.

Это движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний, имущественные права, говорится в указе.

В рамках механизма, который утвердил Путин, российские лица, у которых по решению государственных или судебных органов США изъяты активы, получают право обратиться в суд. Он, в свою очередь, должен установить, что изъятие произведено «необоснованно» и назначить компенсацию.

Для этого суд должен обратиться в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. Она, со своей стороны, предоставит перечень имущества США и американских лиц, которое может быть использовано для компенсации ущерба.

Под конфискацию могут попасть активы зарегистрированных в США компаний; американских граждан; компаний, которые ведут бизнес в Штатах. Также могут быть конфискованы активы лиц, которые связаны с американскими компаниями и гражданами «независимо от места их регистрации», следует из указа.

Правительству РФ, согласно документу, следует за 4 месяца подготовить соответствующие изменения в законодательство. Решение принято «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки, направленными на причинение Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации ущерба», говорится в указе.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал REPO Act, разрешающий конфисковать и передать на помощь Украине замороженные суверенные активы России. Речь идет лишь о небольшой части попавших под санкции российских ЗВР — это примерно $6 млрд, которые ЦБ РФ держал в США перед началом войны.

В общей сложности на Западе под «заморозку» попали примерно $300 млрд, основная часть которых — около $200 млрд — заблокирована в Европе.