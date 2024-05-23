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Представлен первый электрический Duster

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  • 23.05.2024, 16:39
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Представлен первый электрический Duster

Запас хода электрокара составляет 350 километров.

В Румынии презентовали первый электромобиль Dacia Duster. Кроссовер создавали в течение двух лет и потратили на проект 150 000 евро. Об этом сообщает сайт EV Market (перевод - «Фокус»).

Вместо решетки радиатора установлена пластиковая заглушка вместо решетки радиатора

Необычный тюнинг Duster выполнила румынская компания Metalplast. За основу взяли дизельную модель второго поколения.

Вместо 1,5-литрового турбодизеля под капот Dacia Duster установили 218-сильный электромотор от топового Nissan Leaf, однако его мощность ограничили на 130 л. с. Масса кроссовера выросла до 1700 кг, а разгон до сотни занимает 11 с.

Аккумуляторную батарею емкостью 55 кВт∙ч позаимствовали у Volkswagen ID.3. Запас хода электрокара составляет 350 км. Поддерживается зарядка переменным током мощностью до 22 кВт. Кроме того, установлена пневмоподвеска.

Dacia Duster занижен, получил заглушку вместо решетки радиатора и обвес, а его крылья расширены, чтобы вместить 21-дюймовые колеса. Сзади добавили увеличенный спойлер и диффузор. В салоне установлены спортивные передние кресла и руль-штурвал с карбоном на ободе, а вместо задних сидений появился каркас безопасности.

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