Сырский: Россияне завязли в уличных боях за Волчанск 1 23.05.2024, 16:43

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Александр Сырский

Фото: ВСУ

Оккупанты перебрасывают резервы.

После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине российские оккупанты полностью увязли в уличных боях за украинский Волчанск и понесли очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, во время визита частей на восточный фронт, пишет New Voice.

По его словам, сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

В районе Липцев на Харьковщине россияне также понесли существенные потери, перешли к активной обороне, проводят минирование и огневое поражение позиций украинских войск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация сейчас наблюдается в районе Кисловки, где РФ пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.

Кроме того, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Российская армия пытается любой ценой «зацепиться» за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются противотанковыми средствами и FPV-дронами еще в ходе выдвижения.

Сырский отметил, что наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону ВСУ на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердичи путем наступательных и штурмовых действий подготовленных подразделений.

Отмечается, что наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, а иногда — на мотоциклах и багги.

Он добавил, что на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий там значительно меньше.

По словам Сырского, ключевыми целями его работы является изучение ситуации на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и тому подобное.

Он также заявил об эффективной работе большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений.

«Как всегда отметил лучших и вручил награды нашим воинам — солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые храбро защищают наши позиции и выполняют основную боевую работу», — говорится в сообщении.