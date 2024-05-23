Третий генерал за месяц 4 Telegram-канал «СерпомПо»

23.05.2024, 16:51

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Вадим Шамарин

Под носом у Шойгу процветала просто-таки воровская малина.

Вслед за Тимуром Ивановым, который был главным по имуществу и строительству, Кузнецовым - главным по кадрам, задержан начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. И опять по обвинению во взятке в особо крупном размере.

В Минобороны РФ чистки при новом министре Белоусове – это понятно. Те, кому повезло, вроде первого зама Шойгу Цаликова, удалось уйти по собственному желанию или просто быть уволенными, как Садовенко.

Непонятно другое – под носом у Шойгу процветала просто-таки воровская малина, брали взятки генералы, отвечавшие за важнейшие участки работы. А Шойгу в белом мундире ничего не знал и не ведал. Возможно?

Предположим. Но назначать человека, который как бы «проспал» масштабную коррупцию в своем ведомстве, в Совет БЕЗОПАСНОСТИ России?

Это даже не черный юмор.

Генерала Табуреткина (Сердюкова) в 2012 за воровство его «женского батальона» во главе с любовницей Васильевой сняли и тихо засунули на синекуру в Объединённую авиастроительную корпорацию. А Шойгу, у которого проворовались отвечавшие за важнейшие направления генералы, с помпой отправили отвечать за безопасность России.

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