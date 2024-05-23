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В Калуге произошел инцидент с белорусским частным самолетом

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  • 23.05.2024, 17:10
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В Калуге произошел инцидент с белорусским частным самолетом

На его борту было четыре человека.

Частный самолет-амфибия Л-145 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калуги, сообщают российские телеграм-каналы.

Известно, что этот самолет выполнял перелет из Беларуси, на его борту было четыре человека: пилот, штурман и два пассажира. Все они белорусские граждане.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. В результате этого инцидента работа аэропорта была заблокирована на два часа.

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