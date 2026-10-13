В РФ начали судить директора по закупкам «Калашникова» 13.10.2026, 1:34

Ксения Гращенкова

За контрабанду запчастей из Китая.

В Ижевске начался суд над бывшим директором по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксенией Гращенковой. По версии следствия, она и другие фигуранты дела в ходе выполнения гособоронзаказа организовали поставку из Китая некачественных комплектующих для автоматов АК-12, выдав их за произведенные в России. Ущерб концерну оценили в 37,8 млн рублей. Дело Гращенковой рассматривает Ленинский районный суд Ижевска. Ей вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Как пишет «Коммерсантъ», следствие считает, что преступная схема возникла в 2023 году, когда при модернизации автомата АК-12 калибра 5,45 мм концерну понадобились полуфабрикаты двух деталей — их разрешалось закупать у сторонних организаций. Владелец ООО «Ивановские ковши» Алексей Морохов предложил свои мощности для выполнения гособоронзаказа и летом поставил пробную партию, прошедшую входной контроль. При этом, как считает следствие, представителям концерна не сообщили, что детали изготовили в Китае по российским чертежам.

Затем фигуранты приобрели компанию «Монтажник», переименовали ее в «Интертехнику» и предложили «Калашникову» изготовить в России 84 тыс. полуфабрикатов. По данным следствия, у компании не было производственных мощностей, оборудования и квалифицированных сотрудников, но в октябре 2023 года Гращенкова от имени концерна заключила с гендиректором «Интертехники» Юрием Чернышевым договор на поставку 80 тыс. полуфабрикатов почти за 110 млн рублей.

Однако, по версии следствия, детали не производились в России: их изготовление и закупку организовали в Китае. При этом в контрактах, заключенных с Jiangsu Origin Machinery Co., Ltd и Taizhou Hongze Trading Co., изделия обозначались как винтовые гайки.

Контроль концерна прошли 2775 изделий из первой партии и 14 414 из второй, однако часть деталей забраковали. Следствие считает, что китайские полуфабрикаты не соответствовали требованиям заказчика и не подлежали оплате.

Дела предполагаемых сообщников Гращенковой рассматриваются отдельно в Химкинском городском суде Подмосковья. Среди обвиняемых — победитель шоу «Танцы со звездами» на Первом канале 2010 года, соучредитель «Интертехники» Алексей Леденев и Морохов. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, контрабанду частей огнестрельного оружия организованной группой и другие преступления. По данным «Коммерсанта», в этом процессе уже состоялось 16 заседаний. Изначально фигуранты признавали вину и заключали соглашения о досудебном сотрудничестве с прокуратурой, но впоследствии эти соглашения расторгли.

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