Каких изменений следует ждать на фронте в Украине: анализ полковника ВСУ 23.05.2024, 17:02

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Коллаж: Charter97.org

Украина имеет достаточные запасы боеприпасов для ведения боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые за годы войны Вооруженным силам Украины хватает артиллерийских снарядов на всех направлениях фронта. Reuters также сообщает, что ВСУ наконец получили снаряды, чтобы остановить россиян под Харьковом. Однако вряд ли эти политические заявления как-то повлияют на действия россиян.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Pоман Свитан рассказал «24 Каналу», что заявления россиян не остановят. Единственное, что может их остановить, – нехватка сил и средств на каком-то направлении.

Пока не готовы

Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне пока не готовы двигаться в сторону Черниговщины. На двух базах в Брянской области – Клинцах и Климово – пока недостаточное количество сил и средств.

- Та же картина и в районе Сум. В Судже (Курской области) собрано 10 тысяч россиян, но они еще не развернуты в боевые порядки. Однако в ближайшие недели готовность может появиться, когда туда подтянутся дополнительные силы, – сказал Роман Свитан.

Сами заявления, конечно, не остановят россиян, поскольку они не обращают на них внимания. Однако враг однозначно реагирует на увеличение количества боевого поражения, которое Украина может наносить.

Три вопроса

Роман Свитан отметил, что президент Украины говорит, что пока нет проблем с поставками именно боеприпасов, а не артиллерии, поскольку с ней всегда будут проблемы. А сейчас как раз не хватает стволов.

- Можно сказать, что вопрос с боеприпасами решен, но остаются вопросы по стволам и личному составу, – отметил военный эксперт.

Если решить эти три вопроса, то харьковскую проблему можно как минимум купировать (приостановить), пока россияне не примут решение на дальнейшее развертывание сил и средств на этом направлении или переброску стратегических резервов с Донецкого восточного фронта.