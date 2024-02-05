Как продлить срок службы авто: простые, но действенные советы 5.02.2024, 17:31

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Они помогут сохранить молодость автомобиля.

Каждый автолюбитель мечтает о том, чтобы его автомобиль не особо старел со временем. Если с моральным возрастом автомобиля что-либо сделать достаточно сложно, то поддерживать его в хорошем техническом состоянии задача относительно посильная.

Представляем вам подборку самых простых, но действенных советов от Авто 24, чтобы сохранить молодость своего автомобиля.

Избегайте плохих дорог

Нечастые выезды на плохую дорогу автомобиль переживет без особых проблем, а вот постоянная езда по ямам и колдобинам может привести к тому, что подвеска выйдет из строя значительно раньше, чем планировал производитель. Кроме подвески, хорошая дорога также позитивно влияет на расход автомобиля.

Если у вас авто с кондиционером и в погоне за экономией топлива вы стараетесь его не использовать, то уже через полгода простоя можно повезти машину на сервис. Так, из-за неработающего кондиционера может быть нанесен непоправимый вред шлангам и прокладкам, ремонт которых может вылиться в копеечку.

Учится пользоваться сцеплением

Многие водители автомобилей с МКПП, держат ногу на педали сцепления и неосознанно могут на нее немного нажимать во время движения. Эта вредная привычка приводит к тому, что сцепление не до конца сомкнуто из-за чего идет его более быстрый износ.

В процессе езды эксперты также не рекомендуют держать руку на рычаге переключения передач, так как последний давит на шестерни и синхронизаторы, которые в длительной перспективе, могут быстрее выйти из строя. Речь опять-таки идет об автомобиле с механической коробкой.

Найдите гараж

Атмосферные явления очень плохо сказываются на состоянии материалов салона и разнообразных резиновых уплотнителей. Если планируете владеть автомобилем минимум 5-7 лет, то всегда лучше найти отдельный гараж или хотя бы место на крытом паркинге.

На автомобиле нужно куда-то выезжать не реже, чем 1 раз в месяц. В противном случае может сильно разрядиться и выйти из строя аккумулятор, заклинить тормоза, ухудшиться состояние шин и подвески. Резиновые и пластиковые детали авто и вовсе могут быть непоправимо повреждены.

Берегите двигатель

Каждый холодный запуск для двигателя очень мучителен. По возможности старайтесь избегать коротких поездок, когда двигатель даже не успевает нагреться до своей рабочей температуры. Также автопроизводители советуют не раскручивать двигатель выше 3 тысяч оборотов, пока он не выйдет на свою рабочую температуру. В то же время, иногда, наоборот, нужно раскручивать двигатель до «красной зоны» на тахометре. Но такие манипуляции стоит делать только с прогретым силовым агрегатом.

Не надо ездить с пустым баком

Подобная езда чревата повреждениями топливного насоса и топливной системы в целом. Так, отложения, что остались на дне бака могут забивать топливный насос, фильтр, а иногда даже доходить до форсунок.

Изучите свой автомобиль

Часть индикаторов на панели приборов являются относительно безобидными, при этом часть из них свидетельствует о серьезных поломках с автомобилем. Обращайте внимание на посторонние звуки от вашего автомобиля и старайтесь найти причину неприятных звуков чтобы их своевременно устранить, так как они могут свидетельствовать о достаточно серьезных поломках в автомобиле.

В современных авто количество потребителей энергии сильно выросло, а соответственно нагрузка на аккумулятор увеличилась. Не допускайте глубокой разрядки аккумулятора, так как после этого его можно будет только заменить.

Контролируйте состояние стеклоочистителей

Резиновая часть дворников выходит из строя, в среднем, за один сезон, поэтому дворники рекомендуют менять хотя бы раз в году. Помимо плохой очистки стекла, изношенные дворники могут поцарапать лобовое стекло, а это уже прямой путь к его замене.

При мойке автомобиля старайтесь не использовать профессиональные средства, если вы не до конца понимаете как они работают, так как в противном случае лакокрасочное покрытие автомобиля очень быстро выйдет из строя. Также стоит быть аккуратным со слишком дешевыми моющими средствами.

Смазывайте уплотнители

Резиновые уплотнители в автомобиле выполняют сразу несколько функций. С одной стороны они обеспечивают изоляцию салона от внешних шуму, с другой стороны уплотнители защищают салон от неблагоприятных атмосферных явлений. Эксперты советуют смазывать уплотнители как минимум раз в год, чтобы резинки не вышли из строя.