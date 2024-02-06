Путинские выборы утроили потери русских Александр Невзоров

6.02.2024, 14:48

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Александр Невзоров

Кремлевские технологи «порешали».

Путинские выборы утроили потери русских и общий накал боев. Шойгу должен, как пудель тапочки, к выборам принести в зубах «взятие Авдеевки». Любой ценой. Потери не играют никакой роли.

Кремлевский диктатор должен явиться избирателю в лавровом венке победы над кучей №2.

Подступы к Авдеевке давно стали огромной братской могилой. Но сейчас русские застилают местность новым ковром из своих трупов.

Кремлевские технологи «порешали»: дымящиеся руины украинского городишки, десятки тысяч размозженных и обугленных трупов – лучшая выборная реклама Путина. На всех избирательных участках – урны должны склониться пред сумасшедшим царем трупов.

Авдеевка и куча №2 штурмуются не потому, что они «нужны» или имеют какое-то военное значение. Нет. Просто это единственное и последнее, что еще может «взять» армия мертвецов.

Эта «победа» будет представлена, как величайшее военное достижение, триумф и торжество сил русского ада. Народу такое должно «зайти». К бедной Авдеевке подтянуты новые, свежие дивизии. Бои – бешенные. Лезут по трупам своих товарищей, «вперед, к победе путинизма».

Этот навал стал дорого обходиться и ВСУ. Впервые за много недель – потери техники и личного состава почти сравнялись.

В Ростов прут бессчетные гробы. Но три четверти русских мертвецов остаются на полях и в руинах. Подсчет потерь прекращен. Трупов так много, что он потерял всякий смысл. И все только ради того, чтобы Путин, одернув брючки «перед изумленным студенчеством» мог бы хвастануть захватом «квартала».

Тот, кто будет через годы разбирать Авдеевскую баталию, несомненно, будет потрясен дегенератизмом атакующей стороны и героизмом защитников.

Александр Невзоров, Telegram