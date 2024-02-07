«Украинская правда»: Замена Залужного состоится на днях, все пройдет спокойно 1 7.02.2024, 10:54

3,924

Валерий Залужный

Представитель команды президента Украины раскрыл подробности.

Замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоится на днях, главком уже «внутренне принял, что точно уходит», пишет «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленного представителя команды президента Украины Владимира Зеленского.

«Замена произойдет на днях. Мягко, не так, как все себе представляют. Все будет спокойно. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно уходит», — рассказал источник.

Один из собеседников в Генштабе ВСУ заявил, что Залужному «точно не нужны никакие митинги или беспорядки».

«Если, не дай Бог, кто-то что-то начнет делать, то он тут же выйдет с призывами, что «если кому-то хочется продемонстрировать героизм, то идите на фронт», — говорит источник.

Слухи об увольнении Залужного — что известно

29 января СМИ сообщили о вероятном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг эту информацию. Сам президент в своем вечернем обращении об отставке Залужного не упомянул.

По данным NYT, Зеленский все-таки планировал уволить главнокомандующего ВСУ, но изменил решение после того, как информация попала в СМИ. WP сообщала, что причина возможной отставки — разногласия из-за разных взглядов на мобилизацию в Украине.

The Economist писал, что Залужному предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности Украины, однако он отказался, а заменить его якобы могут руководитель ГУР Кирилл Буданов или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

1 февраля CNN опубликовал статью Залужного. В ней генерал изложил стратегию, которая может помочь Украине перехватить инициативу на поле боя. Он также указал на неспособность украинских государственных институтов «улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер» и на слабые места в области производства, которые делают Украину еще более зависимой от поставок боеприпасов от партнеров.