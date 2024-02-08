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Мощный взрыв на производстве ядерных ракет в РФ: эксперт указал на реальную причину

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  • 8.02.2024, 13:55
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Мощный взрыв на производстве ядерных ракет в РФ: эксперт указал на реальную причину

На Воткинском заводе под Ижевском «пропал» важный этап в технологическом процессе.

Взрывы на Воткинском машиностроительном заводе неподалеку от российского Ижевска, который производит ракеты к ОТРК «Искандер-М», МБР «Тополь-М», «Ярс» и Р-30 «Булава», не редкость.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, практически все российские ракеты, производимые с 2022 года, не проходят технический контроль, они сразу передаются в войска.

«Во время ответов на вопросы касательно производства российских ракет я делаю акцент, что для скорейшей передачи в войска и применения на российских ракетных заводах практически полностью исключили этап технического контроля», - написал он.

«Результат - точность российских даже «современных» ракет снизилась, надежность – аналогично», - добавил Коваленко.

«Ракеты Х-101/555, прежде чем долететь до Украины, нередко радовали своими падениями российские же села. Когда пусковые ОТРК «Искандер» размещались вблизи Белгорода, то небезынтересными были видео, на которых запускаемые по Харькову ракеты 9М723 буквально сразу после старта взрывались, либо резко меняли траекторию и пикировали куда-то в поле», - напомнил эксперт.

По его словам, примеров того, что качество и надежность российских ракет ухудшились за последние два года, множество.

«Собственно, из этого можно сделать небольшое предположение относительно того, а что же на самом деле произошло вчера на Воткинском ракетном заводе?» - добавил Коваленко.

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