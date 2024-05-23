«Пусть думают, как будут удирать, обратный отсчет пошел» 23.05.2024, 20:44

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Олег Ковригин

Основатель «Нового зрения» прокомментировал заочный суд в отношении себя.

Следственный комитет начал спецпроизводство в отношении основателя «Нового зрения» Олега Ковригина. Среди статей, по которым его будут судить, кроме уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, также незаконное хранение боеприпасов, содействие экстремистской деятельности, а также разжигание розни и дискредитация Республики Беларусь. Бизнесмен рассказал «Зеркалу», как отреагировал на новость и что будет делать дальше.

О том, что в отношении него завели спецпроизводство, Олег Ковригин узнал от «Зеркала». Говорит, за сайтом и телеграм-каналом Следственного комитета не следит. Новость он воспринял со смехом и шутками. Большой неожиданностью для него она не стала.

— Сколько там статей? Больше всех, наверное? — улыбается бизнесмен. — Это лишь показывает политическую подоплеку того, что творится. Как я уже говорил, основная цель — забрать огромные активы клиник «Новое зрение»: оборудование, все здания и так далее. Не заморачиваться уже по мелочам, просто все забрать и везде. Что я почувствовал, когда услышал эту новость? Могу ответить притчей. Шел монах один и увидел, что навстречу ему идет смерть с косой. Он спросил ее: «Куда ты идешь и зачем?» Та ответила: «Иду в город, там чума будет, хочу 1000 человек забрать». Монах ее угостил вином, смерть выпила и легла немного отдохнуть. Тогда он побежал быстренько в город и предупредил всех, что придет чума и смерть. И вот он бегал, предупреждал и порождал в людях страх. И вот пришла чума в город, а после этого умерли 5000 человек. Через какое-то время монах снова встретил смерть и спросил: «Зачем ты забрала 5000 человек, ты же хотела 1000?» Но та ответила: «Нет, я забрала 1000, а остальные 4000 умерли от страха». Так вот моя реакция на всю эту ситуацию. Я не боюсь, я могу дать сдачи. И это они меня боятся, они показывают свой страх. Ведь каждый, кто сейчас участвовал в создании этих уголовных дел (от судьи до клерка, который опубликовал сообщение), — они все преступники, и их много. Там не один человек плохой. Там вся власть г**но, где работают г**нолюди.

Предъявленные обвинения Ковригин называет абсурдными: как якобы неуплату налогов и взносов в ФСЗН, так и незаконное хранение оружия, содействие экстремистской деятельности и дискредитацию Беларуси.

— Я расцениваю это как народную награду за то, что я говорю прямо, не боюсь, за то, что я сделал там современную микрохирургию глаза, которая спасла сотни тысяч глаз пациентов, — отметил Ковригин. — И могу сказать, что, десятки лет проработав, огромная система микрохирургии «Новое зрение» ушла с рынка без единого судебного иска и без единой жалобы на лечение при проведении тысяч операций ежегодно. Это говорит о том, что работа сделана качественно. Мы выплатили деньги абсолютно всем поставщикам, рассчитались полностью по всем долгам предприятия, включая налоги и так далее. А по поводу дискредитации, содействия экстремизму или хранения оружия, ну это нонсенс. Я 14 лет не живу в Беларуси уже, какое хранение. Абсурд.

Возвращаться в страну, как того требует Следственный комитет, Ковригин не намерен. Да и не может — по требованию беларусских властей он объявлен в розыск в Интерпол.

— Я не могу пересечь границу никакую в Европе даже и тем более приехать в Беларусь, потому что я нахожусь в розыске и сейчас решаю этот вопрос, — отметил основатель «Нового зрения». — Как я могу приехать на этот суд, тем более под таким абсурдным обвинением? На колени перед ними становиться не буду. Я вернусь в свободную и нормальную Беларусь, там могилы моих родителей — отца и матери. Тогда, когда они будут бежать. И вот пускай они уже сейчас думают и как можно быстрее начинают готовиться куда-то удирать, чтобы потом не досталось им место в каком грузовом отсеке или на шасси самолета. Потому что обратный отсчет уже пошел. Это не за горами.

Не будет Ковригин нанимать и адвоката, который бы представлял его интересы во время заочного суда.

— Потому что какой смысл? Во-первых, что будет с адвокатом? Он или она приезжают на суд, и их сажают минимум на трое суток. И при этом бьют, — рассуждает Ковригин. — Ну и во-вторых, если кто-то скажет, что я слон, я тоже должен нанимать адвоката, доказывать, что я не слон? Поэтому абсолютно ничего не буду делать. Я буду смотреть на это все свысока. У меня все в порядке, занимаюсь своим любимым делом. Строю больницы во всем мире для людей, простых людей, делаю конференции с врачами, занимаюсь своей деятельностью, которую люблю, и собираюсь посвятить ей еще не один десяток лет. Конечно, жаль, что на наших глазах такая прекрасная, цветущая страна, которая должна развиваться и идти вперед, живет не благодаря действиям властей, думающих о людях, а вопреки тому, что они делают. И я могу сказать, что, когда государство начинает принимать такие абсурдные решения и законы, это означает его конец.