закрыть
8 февраля 2024, четверг, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

11-летний белорус подписал контракт с Adidas

  • 8.02.2024, 14:49
  • 1,650
11-летний белорус подписал контракт с Adidas

Юный белорусский футболист получит денежное вознаграждение и бесплатную экипировку.

11-летний футболист из Беларуси заключил контракт с Adidas. Согласно договору, Алексей Майоров получит экипировку без ограничений и денежную сумму, которая не раскрывается, сообщает «Еврорадио».

Ранее появилась информация, что испанский клуб «Реал» готов заплатить за юного футболиста из Беларуси 120 тысяч долларов. Сейчас Леша играет за клуб «Серданьола».

Парень обратил на себя внимание около пяти лет назад, когда на открытии фан-зоны к ЧМ по футболу в Минске смог набить мяч 12 тысяч раз.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип