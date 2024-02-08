11-летний белорус подписал контракт с Adidas 8.02.2024, 14:49

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Юный белорусский футболист получит денежное вознаграждение и бесплатную экипировку.

11-летний футболист из Беларуси заключил контракт с Adidas. Согласно договору, Алексей Майоров получит экипировку без ограничений и денежную сумму, которая не раскрывается, сообщает «Еврорадио».

Ранее появилась информация, что испанский клуб «Реал» готов заплатить за юного футболиста из Беларуси 120 тысяч долларов. Сейчас Леша играет за клуб «Серданьола».

Парень обратил на себя внимание около пяти лет назад, когда на открытии фан-зоны к ЧМ по футболу в Минске смог набить мяч 12 тысяч раз.